Apa Arti Kolaborasi Harley-Davidson bagi MotoGP?

Brand ikonik asal Amerika, Harley-Davidson, dan Dorna Sports telah memulai kemitraan strategis baru yang bertujuan untuk mengembangkan MotoGP di Amerika dan merek Harley secara global.

Pada hari Senin setelah putaran final MotoGP 2024, Harley-Davidson menggelar konferensi pers dengan manajemen Dorna untuk mengumumkan kemitraan tersebut, dan sepeda motor merek tersebut telah turun ke sirkuit Barcelona untuk pertama kalinya.

Sepeda motor balap Harley-Davidson Road Glide yang digunakan dalam seri King of the Baggers di MotoAmerica telah bergemuruh di sekitar Circuit de Barcelona-Catalunya pada hari Senin.

King of the Baggers pertama kali muncul di ajang MotoAmerica pada tahun 2021 dan bisa dibilang menjadi kelas paling populer di kejuaraan yang berbasis di AS tersebut.

Kelas ini juga muncul di Grand Prix AS tahun ini untuk pertama kalinya.

Sementara bisik-bisik di paddock MotoGP di Barcelona sepanjang akhir pekan Solidarity GP mengisyaratkan kelas balap baru bergaya Baggers dirumorkan akan dalam Grand Prix, hal itu belum dikonfirmasi.

Namun, CEO Harley Jochen Zeitz menyarankan kepada Crash.net bahwa ini tentu saja tujuannya.

Untuk tahun 2025, saat ini, tampaknya hanya uji coba demo yang serupa dengan uji coba trek di Barcelona yang akan dilakukan. Namun Zeitz ingin "bergerak secepat mungkin" agar Harley dapat membangun kehadiran permanen di MotoGP.

"Maksudku, mari kita lihat apa hasilnya," katanya. “Kami ingin bergerak secepat mungkin, tetapi hal-hal ini memerlukan waktu dan kami ingin melihat terlebih dahulu seberapa besar antusiasme terhadap hal ini.

“Membawa motor ke sini [Barcelona] merupakan langkah besar bagi kami dan hanya sekadar menguji coba.

"Namun sejauh ini reaksinya luar biasa, banyak umpan balik positif dan tepuk tangan dari para pembalap atau mekanik kami.

"Saya pikir ini pertanda baik sejauh ini dari apa yang telah kita lihat bahwa ada banyak minat untuk menciptakan ruang baru di luar apa yang telah dilakukan MotoGP dengan sangat sukses."

Perusahaan yang berpusat di Milwaukee ini memiliki sejarah yang kaya dalam balap sepeda motor, khususnya pada kategori off-road.

Harley juga pernah memenangkan gelar Grand Prix. Pada tahun 1975, Walter Villa memenangkan gelar juara 250cc dengan mengendarai motor tersebut, dan melakukannya lagi pada tahun 1976 sambil juga menambah gelar juara 350cc pada tahun itu.

Popularitas seri King of the Baggers adalah sesuatu yang Harley yakini dapat ditirunya di Eropa.

“Yah, Harley punya banyak fans di seluruh dunia, banyak pengendara di seluruh dunia, touring dengan motor paling ikonik kami dan membawanya ke trek balap adalah sesuatu yang terbukti sangat sukses sejak 2021 ketika kami memulai dengan ide itu dan mewujudkannya saat itu hingga sekarang dengan MotoAmerica di AS,” imbuh Zeitz.

"Namun kami rasa ada lebih banyak peluang di dunia untuk melakukan itu dan MotoGP bisa menjadi mitra yang hebat, itulah mengapa ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi kami dan kami ingin menjajakinya."

Acara MotoGP biasanya memiliki jadwal yang padat dengan kelas utama, Moto2 dan Moto3, serta MotoE di beberapa putaran tertentu serta berbagai Talent Cup yang hadir. Namun, ini semua adalah kejuaraan yang berafiliasi dengan Dorna dan tidak terlalu menonjol bagi penggemar biasa.

Memiliki kejuaraan Baggers di ajang MotoGP akan menjadi cara yang sempurna bagi Dorna untuk menarik perhatian penonton baru, khususnya di Amerika Serikat. Dengan Liberty Media milik AS yang akan mengambil alih kepemilikan mayoritas Dorna mulai tahun 2025, Harley melihat peluang untuk sesuatu yang besar.

"Ya, kami punya merek ikonik dan kami punya sejarah balap yang panjang," kata Zeitz. "Dan menghadirkannya ke khalayak di luar Amerika adalah peluang yang bagus. Dan itulah mengapa kami bermitra dengan Dorna untuk mengeksplorasinya, dan pada saat yang sama Dorna/MotoGP punya minat untuk berada di pasar Amerika.

“Dan jelas dengan hadirnya Liberty Media, itu merupakan keinginan kita semua, minat yang sama.

"Jadi, itulah sebabnya kami katakan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Kami punya produk ikonik, kami punya merek ikonik. Kami ingin terjun ke dunia balap, Dorna ingin berkembang dan kami semua ingin berinovasi. Dan kami pikir King of the Baggers adalah platform untuk melakukan itu."

Sudut pandang Liberty merupakan sesuatu yang MotoGP sendiri lihat sebagai cara untuk memperluas profilnya di AS - pilar utama dari rencana strategis kepemilikan baru. Crash memahami bahwa ada beberapa keraguan terhadap King of the Baggers yang tampil di ajang GP AS tahun ini dari pihak MotoGP, tetapi aksi di trek pada hari Senin di Barcelona membuktikan bahwa sikap ini telah melunak sepenuhnya.

"Ya, katakanlah itu akan menjadi salah satu dari banyak inisiatif," kata Carlos Ezpeleta, kepala bidang olahraga Dorna, saat ditanya oleh Crash apakah kemitraan dengan Harley merupakan pintu gerbang bagi MotoGP untuk memperluas profilnya di AS.

“Kami memperkenalkan [logo] merek baru kami tadi malam, dan kami sangat bangga akan hal itu, dan salah satu target kami adalah untuk tampil di lebih banyak tempat yang tidak diduga orang.

"Dan Harley tentu dapat membantu kami melakukannya, khususnya di AS tetapi juga secara global, mereka memiliki komunitas pengendara Harley yang besar di mana-mana. Itulah sesuatu yang ingin kami manfaatkan.

"Negara-negara bagian, seperti yang terus kami katakan, sangat strategis bagi kami. Kami berharap kepemilikan baru dikonfirmasi sebelum akhir tahun dan kami bersemangat untuk melakukan ini dan banyak hal lainnya di Amerika Serikat."