Raul Fernandez: Saya Belajar Banyak dalam Situasi Sulit - Eksklusif

Raul Fernandez secara mengejutkan menjadi salah satu pemenang baru MotoGP tahun 2025, membalikkan awal yang sulit di musim keempatnya di kelas utama dan juga memberikan tim Trackhouse Aprilia kemenangan kelas premier pertama mereka di Phillip Island…

Crash.net:

Bagaimana Anda akan mengingat musim 2025?

Raul Fernandez:

Awal musim sangat sulit dengan cedera dan tanpa hasil. Tapi kami menemukan sesuatu. Kami mulai bekerja sebagai tim, bersama-sama. Dan pada akhirnya kami mencapai salah satu impian saya, memenangkan balapan MotoGP, yang luar biasa.

Crash.net:

Bagaimana Anda mengatasi awal yang sulit itu dan membangun momentum hingga meraih kemenangan?

Raul Fernandez:

Saya rasa kunci dalam situasi ini adalah mencoba menjalani hari demi hari dan balapan demi balapan. Ketika menghadapi situasi sulit seperti ini, Anda perlu tetap tenang, percaya pada pekerjaan Anda, percaya pada tim Anda. Jangan mulai memikirkan hal-hal bodoh! Anda perlu percaya diri dengan tim. Inilah kunci untuk bangkit kembali.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Crash.net:

Anda sangat frustrasi dengan diri sendiri setelah kesalahan di kualifikasi COTA, bagaimana Anda menyikapi momen-momen seperti itu?

Raul Fernandez:

Menurutku, dalam olahraga kita bisa melakukan banyak kesalahan. Untungnya, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Aku banyak belajar saat berada dalam situasi sulit!

Crash.net:

Apakah kesalahan-kesalahan itu membantumu menjadi lebih baik?

Raul Fernandez:

Ya, tentu saja, semua hal semacam ini pada akhirnya membantu saya meraih kemenangan pertama saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez

Crash.net:

Aprilia memperkecil jarak dengan Ducati musim ini. Apa saja langkah-langkah teknis utama yang Anda ambil?

Raul Fernandez:

Aprilia memberi kami banyak peningkatan selama tahun ini, seperti paket aerodinamis, sasis, dan banyak hal lainnya. Tapi alasan pasti mengapa kami menjadi sangat kuat, saya tidak tahu.

Saya hanya mencoba memaksimalkan motor saya dan mencoba memahami apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performa. Saya benar-benar fokus pada diri sendiri, mencoba memanfaatkan sebaik mungkin semua yang saya miliki saat itu.

Crash.net:

Apa keahlian khusus Anda sebagai pengendara? Apa kekuatan utama Anda?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez:

Saya rasa itu soal mentalitas. Karena saya selalu percaya pada diri sendiri.

Crash.net:

Kamu adalah satu-satunya orang yang mengenal Aprilia di awal tahun ini dan…

Raul Fernandez:

Ya, tapi motornya benar-benar berbeda. Semua orang bilang sama [bahwa Raul mengenal motor itu], tapi motornya benar-benar berbeda. Tidak sama! Kami mulai dari nol. Karena itu, ketika saya mengalami cedera, saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan setup dasar saya. Kemudian, di awal musim, kami mengalami banyak masalah. Jadi ya, itu masih Aprilia, tapi tidak sama.

Crash.net:

Jadi, Aprilia RS-GP mengalami perubahan besar dari tahun 2024 ke 2025?

Raul Fernandez:

Ya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez

Crash.net:

Sepanjang tahun, apakah bermanfaat untuk melihat data pembalap lain seperti rekan setim Anda, Ai Ogura atau Marco Bezzecchi? Atau Anda lebih memilih jalan Anda sendiri?

Raul Fernandez:

Ya, tentu saja, data membantu, tetapi kami juga tahu betul bagaimana cara menggunakannya. Awal musim cukup sulit bagi kami dan Ai sangat kuat. Tetapi pada saat itu, saya berbicara dengan tim saya dan saya berkata, 'Ai melakukan pekerjaan yang bagus.

Marco melakukan pekerjaan yang bagus. Aprilia bekerja dengan baik. Tetapi saat ini saya tidak dapat dibandingkan dengan mereka karena saya tidak memberikan 100 persen kemampuan saya'. Saya benar-benar fokus pada diri sendiri untuk memberikan 100 persen atau minimal 90 persen kemampuan saya, dan setelah itu saya bisa mulai memperhatikan detail-detail kecil.

Crash.net:

Bagaimana cara Anda mengendarai Aprilia untuk mencapai level minimal 90 persen itu?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez:

Nah, menurut saya kesalahannya adalah di awal musim, saya terlalu fokus mencoba mengubah banyak hal. Dalam tes itu, saya hanya mencoba beradaptasi dengan motor, mencoba mengubah gaya saya, tetapi itu tidak berhasil. Jadi kami memutuskan untuk berubah dan mencoba mempersiapkan motor lebih sesuai untuk saya. Dan itu membantu.

Crash.net:

Jika ada satu hal yang bisa Anda dapatkan untuk motor 2026, apa itu?

Raul Fernandez:

Saya rasa untuk tahun 2026, motornya akan hampir sama untuk semua orang. Maksud saya, pabrikan tidak akan banyak mengubah hal-hal karena mereka akan sangat fokus pada proyek untuk tahun 2027. Tentu saja, mereka akan memberikan beberapa peningkatan, tetapi saya pikir 90 persen orang di dalam perusahaan produsen akan mengerjakan sepeda-sepeda untuk tahun 2027.



Raul Fernandez's Aprilia, 2025 Sepang MotoGP Test

Crash.net:

Dan prioritas utama haruslah menjalani tes Sepang secara normal, setelah cedera pada tes tersebut selama dua tahun terakhir. Seberapa besar perbedaannya?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez:

Ya, ini juga penting karena bagi kami [Aprilia], Sepang adalah salah satu trek paling penting sepanjang tahun. Saya tahu bahwa sekarang pengaturan motor hampir selesai - kami tahu bahwa ini berhasil.

Jadi tidak akan seperti di awal tahun ini karena kami sudah memiliki motor yang siap. Kami akan mencoba untuk memperbaiki beberapa hal, dengan sangat fokus pada detail kecil dan meningkatkan diri saya sendiri.

Inilah yang ingin saya lakukan.

Raul Fernandez, 2025 Australian MotoGP

Crash.net:

Saat Anda pulang dari suatu acara dan menonton ulang balapan, apakah Anda menonton balapan?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez:

Saya tidak suka menonton balapan. Tidak masalah apakah balapannya berjalan lancar atau tidak. Saya tidak menyukainya.

Crash.net:

Kamu tidak pernah menontonnya lagi?

Raul Fernandez:

Tidak. Pada hari Kamis, saya suka menonton balapan dari tahun sebelumnya. Tapi setelah balapan, saya tidak terlalu suka menonton balapan lainnya.

Crash.net:

Bahkan Australia pun tidak?

Raul Fernandez:

Saya hanya melihatnya sekali!

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Crash.net:

Karena Anda sudah fokus pada balapan berikutnya?

Raul Fernandez:

Ya, itu sudah masa lalu. Sudah selesai. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka [menonton ulang balapan]. Saya tahu banyak pembalap yang ingin menonton ulang balapan mereka berkali-kali ketika meraih kemenangan MotoGP pertama atau Kejuaraan Dunia. Tidak masalah apakah balapan berjalan baik atau buruk, saya tidak suka menontonnya.

Crash.net:

Saat Anda menonton balapan dari tahun sebelumnya pada hari Kamis, apa yang Anda cari?

Raul Fernandez:

Saya hanya mencoba memahami garis lintasan, gundukan, mencoba menganalisis perpindahan gigi, sedikit dari semuanya. Saya suka melihatnya saat bersantai di pagi hari sambil sarapan.

Crash.net:

Sulit untuk meraih hasil bagus di MotoGP jika Anda tidak lolos kualifikasi dengan baik. Apakah Anda ingin melihat lebih banyak pembalap lolos dari Q1 ke Q2, atau itu sudah menjadi bagian dari permainan sekarang?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez:

Ini sulit karena sistem di MotoGP sekarang cukup kritis, terutama jika Anda tidak langsung lolos ke Kualifikasi 2 dari hari Jumat.

Karena jika demikian, Anda akan berada di Q1 dan hanya tersisa dua tempat untuk Q2. Jadi ini bukan pekerjaan mudah. ​​Tapi bagaimanapun, inilah yang kita miliki, dan kita perlu melakukan yang terbaik saat ini.