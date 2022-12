Rossi Ingatkan Yamaha Bahwa "Permainan" MotoGP Telah Berubah

Pembalap Yamaha Fabio Quartararo tidak bisa berbuat banyak untuk menahan Ducati dan Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 pada putaran terakhir di Valencia.

Skuat Borgo Panigale juga telah memperkuat line-up pembalap 2023 mereka dengan menambahkan Enea Bastianini, yang memenangi empat balapan sepanjang 2022, sebagai rekan satu tim Bagnaia di tim pabrikan.

Rossi, pemenang tujuh gelar juara dunia MotoGP, menyadari bahwa Ducati telah menempatkan pabrikan Jepang, termasuk Yamaha, dalam kesulitan besar.

“Yamaha selalu fokus pada keseimbangan motor, motor yang cukup mudah dan menikung,” kata Rossi yang memenangi empat gelar bersama Yamaha.

“Tapi sekarang jarak ke Ducati itu penting. Saya harus mengatakan bahwa Ducati dalam beberapa tahun terakhir telah menyulitkan siapa pun, semua pabrikan Jepang berada dalam kesulitan besar.”

Rossi memiliki keterikatan dengan Yamaha, pabrikan di mana ia menikmati masa kejayaanya dengan meraih empat gelar dalam kurun 2004-2010.

Setelahnya, Rossi pindah ke Ducati, di mana ia menghabiskan dua tahun yang mengecewakan di Bologna.

Rossi tidak pernah menambah tujuh gelar dunia di kelas premier sejak tahun 2009, bahkan setelah meninggalkan Ducati untuk kembali ke Yamaha.

Namun, setidaknya Rossi masih bisa tersenyum melihat Bagnaia mempersembahkan gelar pertama Ducati dalam 15 tahun.

Dengan timnya juga merupakan tim satelit Ducati, Rossi dapat menilai bagaimana cara kerja pabrikan Bologna itu.

“Di Ducati mereka memiliki cara kerja yang agresif, banyak motor di lintasan dan data semua orang,” kata Rossi.

“Jadi mereka telah mengambil langkah maju dan pabrikan Jepang harus memutuskan, karena permainan telah berubah: kami membutuhkan lebih banyak uang, lebih banyak orang... Akankah mereka menyukainya?

“They must understand that to win they will have to do more. Ducati is reaping the benefits of Gigi Dall'Igna's work and now I think it's the best bike."