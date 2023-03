Francesco Bagnaia menemukan bahwa Bastianini dari Gresini Racing adalah ancaman terbesarnya pada tahap akhir 2022 saat ia memenangkan kejuaraan MotoGP pertamanya.

Pada tahap itu, Bastianini sudah tahu bahwa Bagnaia akan menjadi rekan setimnya di masa depan. Dan dengan musim 2023 semakin dekat dan kedua pembalap kini berseragam merah Ducati, beredar rekaman yang memberi kita prospek pertarungan keduanya.

Bastianini Will Cause Problems For Bagnaia | Crash MotoGP Podcast EP80 Video of Bastianini Will Cause Problems For Bagnaia | Crash MotoGP Podcast EP80

Bagnaia dengan marah kembali ke garasi setelah kecelakaan FP3 di Sepang tahun lalu ketika dia meletus, seperti yang ditayangkan oleh koten VideoPass MotoGP 'There Can Only Be One'.

Dia berkata: “Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi dan Fernandez di tengah lintasan! Dan Bastianini? Dengan saya atau melawan saya? Apa yang dia lakukan?"

General Manager Ducati Gigi Dall'Igna mengatakan kepadanya: “Mari kita atur ulang dan pikirkan tentang FP4. Kami baik-baik saja. Kami bekerja dengan baik.”

Bagnaia: “Kami cepat dan kami melakukannya dengan baik.”

Dall'Igna: “Kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Akhir dari cerita."

Suara lain di garasi memberi tahu Bagnaia: "Jika niat mereka mengganggu Anda, mereka menang jika Anda bingung."

Bagnaia yang marah berkata: "Mereka tidak peduli jika saya gugup, mereka hanya ingin saya keluar dari Q2."

Dinamika di dalam garasi akan menjadi aspek menarik di musim 2023 mengingat Bastianini memenangkan balapan terbanyak kedua musim lalu, di belakang Bagnaia.

Bagaimana Dall'Igna dan kawan-kawan akan mengelola pembalap mereka yang sangat kompetitif masih harus dilihat, terutama jika keduanya, seperti yang diharapkan, dalam perburuan kejuaraan.