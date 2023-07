Quartararo Masih Menunggu "Sesuatu yang Besar" di Yamaha

Satu tahun lalu, Fabio Quartararo dan Yamaha memasuki jeda musim panas MotoGP memimpin kejuaraan dunia dengan tiga kemenangan dan enam podium.

Kali ini pembalap Prancis itu duduk di urutan kesembilan klasemen dengan satu podium dari delapan balapan Grand Prix.

Sementara itu, Yamaha turun dari urutan kedua menjadi kelima (dan terakhir) di klasemen konstruktor.

“Sulit karena setahun lalu saya menang di sini [di Sachsenring] dan sekarang saya bahkan tidak masuk 10 besar,” kata Quartararo di Grand Prix Jerman, di mana ia menyelesaikan Sprint Race dan Grand Prix di posisi ke-13.

“Jadi sulit untuk benar-benar menikmatinya, tapi saya harus mencoba untuk tetap tenang, mencoba mencari tahu apa yang bisa kami tingkatkan. Tapi kami sudah hampir setengah musim, dan kami belum menemukan apa pun.”

Pembalap Prancis itu kemudian mengklaim podium Sprint di Assen pada akhir pekan berikutnya, setelah penalti Brad Binder, sebelum terjatuh dengan cepat di awal balapan hari Minggu.

“Bertahun-tahun menunggu sesuatu yang besar”

Seperti Honda, yang hanya unggul tujuh poin dari Yamaha di klasemen konstruktor, sudah ada pembicaraan tentang Yamaha yang mengalihkan fokusnya ke 2024. Terbatasnya waktu pengujian dan batasan pengembangan mesin dan aero membatasi mereka untuk mengejar ketertinggalan di tengah musim.

“Maksudku, sudah bertahun-tahun kita menunggu sesuatu yang besar. Perubahan besar, ”jawab Quartararo, juara dunia Yamaha 2021. “Jadi mudah-mudahan mereka benar-benar bisa memberi kami motor yang sangat bagus untuk tahun depan.

“Tetapi sulit juga untuk percaya diri saat Anda berjuang untuk posisi ini… Mereka bekerja keras tetapi kami tidak dapat menemukan peningkatan.

“Jadi mudah-mudahan mereka menemukan hal yang tepat untuk mengambil langkah akhir tahun ini dan tahun depan.”

Situasi Quartararo memiliki kesamaan yang jelas dengan situasi Marc Marquez di Honda. Pembalap Spanyol itu baru-baru ini mengungkapkan pertemuan dengan presiden HRC untuk mengungkapkan kekhawatirannya.

Apakah Quartararo meminta hal yang sama dari manajemen Jepang Yamaha?

“Saya sudah bertemu dengan presiden Yamaha, jadi mudah-mudahan ini akan mempercepat prosesnya dan [dia] melihat bahwa kami sangat jauh dari merek-merek top,” ungkap Quartararo.

Presiden Yamaha Motor Yoshihiro Hidaka menghadiri MotoGP Spanyol tahun ini di Jerez.

“Presiden ada di sana [di trek]. Itu tidak direncanakan tetapi saya meminta [untuk bertemu] karena mentalitas saya adalah saya seorang pejuang, saya ingin menang, saya tidak ingin berada di posisi ini, karena saya pikir tidak ada seorang pun di tim yang menikmatinya bertarung untuk itu."

"Jadi saya ingin memotivasi semua orang, coba ubah energi buruk ini menjadi energi baik dan buat langkah, terutama langkah teknis," kata Quartararo.

Kontrak Quartararo di Yamaha saat ini akan berakhir pada tahun 2024, tahun keenamnya mengendarai YZR-M1 sejak bergabung di kelas utama, bersama Petronas SRT, pada 2019.