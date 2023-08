RESMI: Morbidelli Tinggalkan Monster Yamaha pada Akhir 2023

Kepergian Morbidelli membuka jalan bagi Alex Rins untuk bergabung dengan Fabio Quartararo di Yamaha pada 2024.

Morbidelli, pemenang balapan dan runner-up musim 2020 bersama Petronas Yamaha, tetapi tanpa podium sejak dipromosikan ke tim pabrikan setelah kepergian Maverick Vinales pada pertengahan 2021.

Sudah dipastikan akan meninggalkan pabrikan Garpu Tala, Morbidelli diperkirakan akan pindah ke skuad satelit Ducati, baik VR46 atau Gresini.

Pembalap Italia 28 tahun itu menuju MotoGP Inggris akhir pekan ini di posisi kesebelas di kejuaraan dunia, tetapi hanya tertinggal dua tempat di belakang Quartararo.

Pernyataan Yamaha berbunyi:

Yamaha Motor Co., Ltd. mengumumkan bahwa kemitraannya dengan Franco Morbidelli akan dihentikan pada akhir tahun 2023 ketika Morbidelli akan beralih ke tantangan balap baru.

Sejak Morbidelli bergabung dengan Yamaha pada 2019, pebalap Italia itu meraih enam podium: tiga kemenangan, satu posisi kedua, dan dua tempat ketiga. Ia juga meraih dua pole position dan menjadi Wakil Juara Dunia MotoGP pada 2020. Setelah istirahat sejenak akibat cedera lutut selama musim 2021, Morbido kembali tampil di GP San Marino sebagai bagian dari Tim Balap Pabrik Yamaha. Total dia memperebutkan 74 GP sebagai pembalap Yamaha sejauh ini.



Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Racing, dan Monster Energy Yamaha MotoGP Team sangat berterima kasih atas kontribusi, motivasi yang tidak pernah berkurang, dan pola pikir positif Morbidelli. Mereka berharap dapat berbagi lebih banyak momen berkesan selama sisa 12 putaran MotoGP 2023.



Yamaha Motor Co., Ltd. mendoakan yang terbaik bagi Morbidelli dalam upaya balapnya di masa depan dan menegaskan kembali dukungan penuh dari Monster Energy Yamaha MotoGP Team untuknya di sisa musim ini untuk mengakhiri kemitraan mereka dengan catatan tinggi.

Dengan kontrak Morbidelli yang akan berakhir pada musim ini, posisi di Monster Yamaha adalah satu-satunya kursi pabrikan MotoGP yang diperebutkan pada tahun 2024.

Bintang WorldSBK Toprak Razgatlioglu pernah dikaitkan dengan tempat Morbidelli, tetapi bintang Turki itu memilih untuk tetap di SBK dan beralih ke BMW setelah beberapa tes MotoGP yang sulit.

Mantan bintang pabrikan Suzuki Rins, menang untuk LCR Honda di COTA tetapi saat ini sedang dalam pemulihan dari cedera patah kaki, kemudian muncul sebagai pesaing serius untuk kursi Yamaha selama liburan musim panas dan – dengan Morbidelli dipastikan akan pergi – pengumuman tinggal menunggu waktu saja.