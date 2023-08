Morbidelli Jadikan Status 'Agen Bebas' sebagai Motivasi

Morbidelli, yang sudah membela Yamaha sejak 2019 setelah menghabiskan musim debut MotoGP bersama Marc VDS Honda, diperkirakan akan bergabung dengan tim satelit Ducati.

Namun pembalap Italia itu menegaskan masa depannya masih belum jelas, dan akan memakai status 'agen bebas' sebagai motivasi untuk 12 putaran tersisa.

Runner-up MotoGP 2020 itu juga mengakui diskusi Yamaha dengan pembalap lain, termasuk bintang WorldSBK Toprak Razgatlioglu, menghadirkan pertanyaan di benaknya apakah dia ingin tetap mengendarai YZR-M1.

Namun pada akhirnya tampaknya keputusan dibuat untuknya dengan kesepakatan dengan Rins, pemenang balapan untuk Suzuki dan LCR Honda, yang dipuji Morbidelli sebagai 'pembalap hebat'.

Who has impressed/disappointed in MotoGP this season? Video of Who has impressed/disappointed in MotoGP this season?

“Bukan rahasia lagi bahwa kami tidak tampil bagus, dan paketnya tidak setara untuk mencapai hasil yang bagus,” kata Morbidelli, yang terakhir naik podium di Jerez 2021.

“Ditambah lagi, pabrik sedang berbicara dengan pengendara lain. Ini, tentu saja, mengurangi keajaiban dan saya berkata setelah Mugello 'Apakah saya ingin tetap bersama Yamaha?' Saya mempertanyakan diri saya sendiri, pasti.

“Tim memudahkan saya, untuk tidak memperbarui, dengan pergi bersama Alex, yang merupakan pembalap hebat.

“Sekarang, saya dalam posisi yang tidak nyaman karena saya tidak punya kursi untuk musim depan. Ini bisa menjadi motivasi ekstra di paruh kedua musim.”

Morbidelli, yang dikaitkan dengan kepindahan ke VR46 Ducati jika Marco Bezzecchi beralih ke motor pabrikan di Pramac, atau Gresini, menjelaskan bahwa dia tidak melihat kejuaraan lain.

“Ya, itulah tujuan saya [bertahan di MotoGP]. Saya merasa kuat dan berpengalaman, saya berusia 28 tahun, relatif muda. Saya memiliki emosi yang luar biasa dalam kategori ini, bertarung untuk kejuaraan tanpa menyadarinya," katanya. “Saya ingin mengalaminya lagi. Saya yakin manajemen VR46 akan membantu saya menebus diri saya sendiri.

“Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang bersama Yamaha, pada dasarnya bersama sepanjang karier saya. Saya mendapatkan hasil yang bagus dan musim yang hebat, terutama di bagian awal.

“Dua musim terakhir tidak bagus. Saya bertemu banyak orang baik, saya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di dalam tim dan saya akan tetap dekat dengan mereka secara pribadi, meskipun secara teknis kami akan berpisah.

“Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya menerima banyak tatapan menyesal dari banyak orang [setelah berita bahwa Rins akan duduk]. Itu membuatku merasa kasihan. Tapi tidak apa-apa, begitulah dunia ini berjalan.

“Yang pasti, fakta bahwa saya adalah agen bebas sekarang adalah sebuah motivasi.”

Morbidelli, yang memiliki finis terbaik keempat sejauh musim ini, saat ini berada di urutan kesebelas dalam kejuaraan dunia tetapi hanya tertinggal tujuh poin dari rekan setimnya dan mantan juara Fabio Quartararo.