Zarco Merasa 'Aneh' Belum Memastikan Kursi MotoGP 2024

Sudah membela Pramac Ducati sejak 2020, tempat Johann Zarco untuk musim 2024 terlihat mendapat ancaman serius dari Marco Bezzecchi.

Pembalap muda Italia, yang saat ini menempati posisi kedua di kejuaraan dunia, dijanjikan oleh Ducati untuk memiliki Ducati spek pabbrik untuk musim depan.

Jika itu tidak bisa terjadi di VR46, Bezzecchi harus pindah ke Pramac dengan Zarco menjadi korban.

Zarco tidak akan mempertimbangkan peralihan ke WorldSBK saat ini, namun dia menemukan kursi LCR Honda yang terbuka setelah Alex Rins memutuskan pindah ke Yamaha.

Who has impressed/disappointed in MotoGP this season? Video of Who has impressed/disappointed in MotoGP this season?

“Saya berada di urutan keempat dalam kejuaraan, jadi mengapa saya harus memikirkan Superbike sekarang?” Kata Zarco, ketika ditanya apakah itu pilihan baginya. “Juga kami terbiasa mengatakan 'jika Anda membuat hasil, Anda dapat memiliki kursi Anda di MotoGP untuk tahun depan'.

"Saya melakukannya dan saya masih belum mendapat kursi untuk tahun depan.

“Jadi itu membuat perasaan sedikit aneh. Tapi yang pasti, apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak akan pergi ke Superbike. Bukan karena saya tidak suka Superbike, tapi saya tetap tampil di MotoGP.

"Bahkan jika orang mengatakan saya tidak menang. Tetapi berapa banyak orang setiap tahun di 5 besar dalam kejuaraan? Bahkan jika saya tidak selalu finis di 5 besar, saya adalah prajurit yang kuat dan saya akan tetap seperti itu." .”

Zarco sebelumnya berkompetisi dalam tiga balapan untuk LCR Honda pada akhir 2019 setelah berpisah dari KTM dan mengonfirmasi HRC 'tertarik'.

“Senang memiliki minat Honda,” kata Zarco, yang mengoleksi 15 podium MotoGP, lebih banyak dari pebalap lain tanpa kemenangan balapan. “Jelas senang memiliki merek semacam ini yang tertarik, bahkan jika mereka sedang kesulitan. Kita harus memikirkan hal ini.

“Tapi target saya adalah Ducati dengan motor pemenang ini dan juga tim pemenang. Kami memimpin kejuaraan tim dengan Pramac. Jorge dan saya baik bersama jadi mengapa tidak [melanjutkan]?

“Jika Anda berpikir tentang kemenangan, untuk bertarung di posisi teratas, jelas tempatnya adalah di Ducati karena itu motor terbaik.”

Kalau tidak, LCR “bukan ide gila karena masih Honda. Bukan nama seperti Kawasaki jika mereka ingin kembali ke MotoGP [dan mulai dari nol].

“Tapi saat ini hasil saya cukup bagus untuk memikirkan [bertahan di] Ducati dan Pramac dengan motor pabrikan.”

Zarco finis keempat dalam balapan Sprint yang lembap, tetapi harus start dari posisi kesembilan lagi di Grand Prix hari Minggu.