Bezzecchi: Bukannya Melambat, Saya Malah Berakselerasi

Kedua pembalap membangun jarak dari pembalap di belakangnya dan bertarung saat Bezzecchi - yang memperoleh poin di atas Bagnaia dengan posisi kedua dari Alex Marquez di Sprint Sabtu - membayangi bintang pabrikan Ducati itu.

Tapi saat keduanya mengerem di ujung Hangar Straight di lap 6, Bezzecchi mengunci bagian depan kemudian terjebak oleh hilangnya downforce di slipstream #1.

Menekan sudut Stowe terlalu cepat, Bezzecchi mencoba mengurangi kecepatan saat dia berbelok tetapi kehilangan bagian depan dan meluncur ke kerikil.

Who has impressed/disappointed in MotoGP this season? Video of Who has impressed/disappointed in MotoGP this season?

“Saya kuat di bagian trek itu, tetapi begitu saya mengerem di lap itu, saya mengalami penguncian depan yang besar saat menyentuh rem,” jelas pebalap VR46 itu.

“Jadi saya harus melepaskan sedikit rem dan segera setelah saya melepaskan saya masuk ke slipstream Pecco. Jadi, alih-alih melambat, saya mempercepat. Jadi saya harus mengerem lebih banyak, tapi bagian depan sudah mencapai batasnya dan saya kehilangan itu.”

Melihat ke belakang, “mungkin saya harus bergerak lebih banyak [keluar dari slipstream Pecco] sebelum mengerem. Tapi saya tidak berpikir bahwa sentuhan pertama pada rem bisa memberi saya kunci depan yang besar.

“Saya tidak mengerem terlalu lambat. Saya tidak melakukan sesuatu yang terlalu gila dibandingkan dengan putaran saya sebelumnya, tetapi pada akhirnya, saya terjatuh!

“Tentu saja saya berusaha untuk tetap dekat, karena saya melihat bahwa sampai saat itu kami cukup jauh [di depan] Aleix.”

Meskipun Aleix Espargaro dari Aprilia melewati Bagnaia di lap terakhir, juara bertahan memperpanjang keunggulan poinnya atas Bezzecchi menjadi 47 poin, dengan Jorge Martin menurunkan pembalap VR46 ke posisi ketiga di klasemen.

“Untuk kejuaraan saya sedih, tapi maksud saya, saya tidak melihatnya secara khusus. Saya lebih sedih untuk balapan karena saya tidak tahu apakah saya bisa menang, tapi saya pikir saya bisa berjuang untuk menang,” kata Bezzecchi.

“Juga saya kuat dalam setiap kondisi. Jadi kami bekerja dengan baik dan sayang untuk menyelesaikannya seperti ini. Aku sangat menyesal."

Performa menakjubkan Bezzecchi di musim MotoGP keduanya, termasuk dua kemenangan Grand Prix, memungkinkannya naik untuk memiliki Ducati terbaru musim depan. Namun, itu hanya terjadi jika ia pindah dari VR46 ke Pramac.

“Untuk saat ini saya ingin 'menyalip' hari ini! Dan ketika saya pulang, saya mungkin akan berbicara dengan manajer saya dan melihat bagaimana situasinya [untuk 2024], ”katanya. “Tapi bagi saya, yang paling penting adalah tetap positif di hari yang buruk ini dan kembali ke Austria seperti saya di sini pada hari Jumat.”