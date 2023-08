Dua Pembalap Meninggal dalam Kecelakaan Balap Motor di Brasil

André Veríssimo Cardoso, 42 tahun, terjatuh dari sepedanya pada lap pertama saat orang-orang di belakangnya mulai berakselerasi.

Ia ditabrak oleh Érico Veríssimo da Rocha, berusia 38 tahun, yang tidak dapat menghindari sesama pengendara, dan terlempar dari sepedanya sendiri.

Kedua pengendara diangkut ke rumah sakit di mana mereka berdua secara tragis meninggal karena luka-luka mereka.

Balapan langsung dihentikan dan seluruh aktivitas di lintasan putaran keempat kejuaraan dibatalkan sebagai tanda penghormatan.

Érico Veríssimo and André Veríssimo Cardoso suffered a serious accident in Moto 1000.



They could not resist the injuries and the deaths were found in the hospital. pic.twitter.com/TESYtiu0XI