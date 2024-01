Masa Depan MotoGP Argentina Dikabarkan Tak Menentu

Masa depan MotoGP Argentina, yang digelar di Termas de Rio Hondo, sepertinya tidak terlihat bagus.

Laporan terkini mengatakan bahwa pemotongan biaya yang dilakukan pemerintah baru membuat balapan 2024 di tengah keraguan, sementara situs resmi MotoGP mencantumkan penjualan tiket untuk Grand Prix 5-7 April 'ditutup sementara'.

Sumber mengatakan kepada Crash.net bahwa ini adalah situasi menunggu dan melihat tetapi akan ada ‘berita segera hadir’. Tapi dengan tidak adanya pernyataan meyakinkan yang dibuat oleh pihak sirkuit untuk meredam rumor tersebut, tanda-tandanya tidak terlihat bagus.

Setelah absen selama 15 tahun, Argentina kembali ke kalender balap motor Grand Prix di Termas de Rio Hondo yang baru dibangun pada 2014.

Acara ini diadakan setiap tahun sejak itu, kecuali musim 'covid' pada tahun 2020 dan 2021.

Total 186.038 penonton berada di trek, meski hujan, untuk menyaksikan kemenangan MotoGP pertama Marco Bezzecchi dan VR46 musim lalu. Itu merupakan balapan terbesar keempat dalam hal jumlah penonton, hanya kalah dari Le Mans Sachsenring, dan Valencia.

Jika Argentina mundur dari kalender, Balaton Park di Hongaria adalah venue cadangan untuk kalender 2024. Namun, trek yang juga akan menggelar WorldSBK pada akhir Agustus, belum mendapatkan homologasi.

Grand Prix Kazakhstan, dijadwalkan pada 14-16 Juni, juga masih menunggu proses homologasi dari sirkuit Sokol International Racetrack yang baru.