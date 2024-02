Marini Senang Bagaimana Honda Tanggapi Masukannya

Luca Marini menyelesaikan hari pertama tes MotoGP Qatar di posisi ke-18.

Tapi itu adalah hari yang produktif, dengan Marini menjajal banyak parts - termasuk aero besar dalam upaya menemukan downforce tambahan untuk RC213V.

Marini memuji Honda untuk mengembangkan motor dengan masukannya, tapi dia memperingatkan bahwa Ducati masih jauh di depan.

“Banyak yang kami kerjakan, tidak hanya paket aero,” jelas Marini.

“Rasanya menarik. Tidak ada yang besar, tidak ada perbaikan besar. Tapi detail kecil yang akan membantu musim ini.

“Kami memahami arah pekerjaan. Mereka banyak mendengarkan masukan saya.

“Setiap saat, sesuatu yang positif datang. Di Qatar kami memiliki lebih banyak item untuk dicoba, dibandingkan dengan Sepang.

“Ini bagus karena setiap kali kami mencoba sesuatu yang baru, itu berhasil.

“Sepeda motor sedang berkembang tetapi pabrikan lain juga berkembang pesat.

“Jadi kami masih perlu bekerja lebih keras karena itu tidak cukup.”

Timesheets hari Senin dipuncaki oleh Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, duo Ducati yang bertarung untuk gelar tahun lalu.

Aprilia dan KTM terlihat lebih dekat dengan Ducati dengan Aleix Espargaro (Aprilia) dan Brad Binder (KTM) di posisi ketiga dan keempat, sementara Honda terbaik adalah Johann Zarco di posisi kesembilan.

Tapi Marini melihat hal positif dari hari pertama tes Qatar: "Sebagai hari pertama, ini lebih baik dibandingkan hari pertama Sepang.

“saya sedang berkembang. Putaran sangat lebih baik karena saya lebih memahami motornya.

“Di sini, saya berkendara lebih baik dibandingkan di Sepang. Lebih mirip dengan apa yang dibutuhkan Honda untuk melaju kencang.

“[Selasa] saya akan berusaha menjadi lebih kuat dan lebih cepat.”

Marini juga menjelaskan rencananya untuk sisa tes Qatar: "Sebagian besar item telah kami coba. [Selasa] adalah tentang fokus pada kinerja.

“Untuk mencoba memahami lebih baik bidang mana yang harus kita kerjakan. Grip belakang adalah salah satu hal terpenting.

“Kami akan berusaha berada di 10 besar karena, dalam beberapa minggu, kami akan berada di sini untuk balapan.”

Marini meninggalkan VR46 Ducati untuk mengambil peran pertamanya sebagai pembalap pabrikan, menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda.

Kemampuan Marini dalam memberikan feedback dianggap sebagai alasan utama Honda merekrutnya, dan diharapkan pengalamannya bersama Ducati bisa jadi aset berharga dalam pengembangan RC213V.

Dia memiliki kontrak jangka panjang di Honda, menjadi satu dari dua pembalap yang sudah mengantongi kontrak setelah 2024, yang menunjukkan kepercayaan besar dari Honda

