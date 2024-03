Bagnaia Perpanjang Kontraknya di Ducati Sampai 2026

Jelang pembukaan musim MotoGP Qatar akhir pekan ini, Ducati mengumumkan bahwa juara bertahan Francesco Bagnaia telah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun.

Kontrak baru ini berarti Bagnaia - yang bergabung dengan kamp Ducati bersama Pramac tahun 2019 - tetap menjadi pembalap pabrikan Ducati setidaknya sampai 2026.

Bagnaia berusaha menyamai Valentino Rossi dan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP tiga kali berturut-turut di era empat tak.

🤝 We're thrilled to announce that @DucatiCorse and @PeccoBagnaia are teaming up for another two seasons! The two-time @MotoGP World Champion with the #DucatiLenovoTeam will continue riding the factory #DesmosediciGP in 2025 and 2026! 💥#ForzaDucati pic.twitter.com/bcfJJmAGCt

