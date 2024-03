Marini Terkejut Miller di Belakangnya di GP Qatar

Pembalap baru Repsol Honda Luca Marini berseloroh bahwa dia terkejut mengetahui ada pembalap di belakangnya pada Grand Prix Qatar.

Hanya unggul dari Franco Morbidelli di kualifikasi, kemudian finis P19 dan terakhir di Sprint Race, Marini sempat berada di posisi ke-19 pada lap pembuka Grand Prix.

Tapi ketiga pembalap di belakang segera menyalip, membuat Marini terkejut saat tahu ada pembalap lain di belakangnya.

“Saya melihat di pit board saya ada seseorang di belakang saya, dan saya berkata, 'mengapa? Siapa?'” Marini tersenyum.

Pembalap tersebut adalah Jack Miller dari KTM, yang terjatuh dari posisi 10 besar pada Lap 2, dan dia sudah berada di dekat Marini pada Lap 10 dari 21.

Marini kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan mempelajari KTM milik Miller.

“Saya membiarkannya lewat dan mencoba mengikutinya, juga untuk tidak mengambil risiko jika tekanan ban turun [setelah start yang tertunda],” kata Marini.

“Saya mencoba memahami sesuatu di baliknya, karena KTM sekarang sangat kuat dan mengalami banyak kemajuan dibandingkan tahun lalu.

“Saya pikir sesuatu yang positif muncul dalam pikiran saya, dan sudah jelas bagi saya apa yang perlu kami lakukan, namun kami memerlukan sedikit waktu untuk mencoba lebih banyak perbaikan.”

I think that something positive comes in my mind, and it's clear for me what we need to do, but we need a little bit of time to try more fixes.”

Jack

Marini menghabiskan tujuh lap sebelum kembali menyalip Miller, dan meski pembalap Australia itu mengeluh bahwa ia kehilangan grip depan dan belakang tiap kali dia coba menekan, Marini masih melihat perbedaan grip belakang antara Honda dan KTM.

“Saya pikir Jack tidak dalam kondisi terbaiknya tetapi yang pasti, mereka memiliki banyak grip di bagian belakang, terutama di bagian akhir entri, dan mereka dapat membuat motor berbelok lebih mudah di tengah tikungan dengan menggunakan grip belakang, sentuh gas dan terus menikung,” kata Marini.

“Ini adalah sesuatu yang paling kami kesulitan, terutama saya sendiri. Jadi ini adalah grip di bagian belakang, terutama mulai dari entri [tikungan]. Fase entry memungkinkan motor berbelok lebih baik dari motor saya.”

Lap yang dihabiskan di belakang Miller juga memberi pemahaman bagaimana udara kotor mempengaruhi aerodinamika Honda.

“Saya bisa membuat tikungan dengan udara [jernih], udara [kotor], jadi saya bisa memahami dengan baik efek sayap dan downforce yang kami miliki. Saya pikir kami perlu sedikit menyeimbangkan kembali motornya, ini pasti akan membantu performa kami.”

Johann Zarco menjadi pebalap Honda teratas di posisi kedua belas, dan rekan setim Marini, Joan Mir, di posisi ke-13.

Kedua pembalap terpaut 18 detik dari pemenang balapan Francesco Bagnaia (Ducati), tapi unggul 24 detik dari Marini, yang mengalami masalah teknis 'kecil' di balapan.

“Jadi untuk ini, kecepatanku lambat. Tapi tanpa masalah itu pun mungkin saya tidak bisa memperjuangkan posisi sebaik rekan setim saya,” aku Marini.