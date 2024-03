Marc Marquez Jelaskan "Kesalahan Mahal" di Kualifikasi Portimao

Marc Marquez pulih dari kecelakaan kualifikasi yang menempatkannya di baris ketiga untuk meraih podium pertamanya di Ducati pada Sprint Race MotoGP Portugal.

Berada di posisi kedua sebelum kesalahan di Tikungan 5, Marquez terdorong ke posisi empat sebelum menyalip Jorge Martin di lap terakhir untuk memperebutkan posisi kedua.

Ditanya apakah memulai dari dua baris terdepan akan membantu, Marquez tidak begitu yakin karena dia memiliki start yang bagus dan langsung terlibat dalam pertarungan di depan.

Asked if starting on the front two rows would have helped, Marquez was left unsure as he got a great start and thrust himself into contention straight away.

Marquez menambahkan: “Anda tidak tahu karena lap pertama sangat luar biasa dan pada satu titik balapan saya berada di urutan kedua di belakang Pecco.

“Saya melakukan kesalahan di tikungan lima dan Vinales melakukan balapan super cepat. Kami selalu berada di [1m] 38s jadi itu luar biasa.

“Besok, start dari barisan depan akan jauh lebih baik tapi kami start dari baris ketiga. Kami harus berkonsentrasi pada awal itu untuk melihat di mana kami bisa tiba.”

Mengenai penyebab kecelakaannya di kualifikasi, Marquez kehilangan bagian depan Ducati Gresini-nya pada lap serangan waktu pertamanya.

Marquez secara tidak sengaja mengaktifkan perangkat ride-height belakang yang hanya bisa dilakukan saat melepas gas, bukan saat memutar gas.

“Pada dasarnya, Anda perlu melakukan pengereman ketika Anda biasanya menginjak gas,” kata Marquez. “Itu adalah kesalahan besar dan kesalahan besar karena saya melakukannya saat saya masih tancap gas.

“Itu adalah kesalahannya. Pada semua sepeda, hal ini akan terjadi. Jika Anda menginjak gas dan menyentuh tombolnya, perangkat belakang akan aktif. Masalahnya itu hanya sebuah kesalahan.

“Mekanik saya mengatakan mengapa Anda menekan [tombol] dan saya berkata, 'Saya menekannya. Saya mendorongnya dan saya tidak menyangka akan mendorongnya terlalu dini.

“Pada gambar, mudah untuk melihatnya turun dan kemudian saya masuk. Tetapi ketika saya menyadarinya turun, itu sudah terlambat. Itu adalah kesalahan besar dan patut dijadikan pembelajaran untuk masa depan.”

Marquez mengatakan tentang performanya di Sprint Race: "Saya sangat senang dengan balapan ini karena posisi kedua adalah langkah lain dalam proses kami.

“Tapi jika kita periksa secara keseluruhan, saya selalu mencoba menganalisis semuanya dan jika kita periksa sedikit pada hari Sabtu saya, saya membuat kesalahan besar di kualifikasi yang membuat saya kehilangan kesempatan untuk start di baris pertama.

“Sangat mudah untuk berada di baris pertama atau kedua, tetapi memulai dari baris ketiga sangat menghukum kami.

“Namun hari ini kami mampu tampil cepat dan memiliki kecepatan yang merupakan hal terpenting di akhir pekan.

“Kami memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan di Qatar dan ini membantu saya untuk menyalip dan menjadi lebih konsisten.”

Salah satu perubahan besar dari Marquez tahun ini adalah kepercayaan dirinya untuk berkendara sendiri saat melakukan lap cepat.

Seringkali tahun-tahun terakhirnya di Honda membuatnya menunggu untuk diderek, namun kini Marquez sebenarnya lebih memilih untuk berkendara sendirian dengan Ducati.

Marquez berkata: “Masalahnya adalah saya berkendara lebih baik sendirian daripada di belakang, yang merupakan kebalikan dari tahun lalu.

"Di belakang Martin saya belajar sedikit di tikungan terakhir untuk mengurangi defisit. Tapi ban Soft saya sedikit kesulitan.

“Mungkin besok saya bisa lebih konsisten di sana. Dia sangat kuat terutama pada titik pengereman.

“Dia lebih kesulitan pada akhirnya karena umur bannya dan saya mencoba memanfaatkannya.”