Apakah Insiden Bagnaia dan Marquez di Portimao Bisa Dihindari?

Insiden Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez pada fase akhir MotoGP Portugal adalah sebuah insiden balapan yang sebenarnya "bisa dihindari".

Steward menyelidiki insiden hari Minggu yang menyingkirkan Bagnaia dari Grand Prix Portugal, tapi disimpulkan bahwa itu adalah insiden balapan.

Marquez, yang kehilangan finis P5 dan terpaksa pulang di urutan ke-16, setuju bahwa tidak ada hukuman yang pantas diberikan meskipun ia berpendapat bahwa Bagnaia berada “pada batas” dari langkah yang dapat diterima.

Pundit MotoGP TNT Sports Michael Lavery menganalisanya: "Kami baru saja menyaksikan momen Pedro Acosta melewatinya, lalu melindungi garisnya.

"Pecco ingin melakukan cut back kepada Marc, tapi tidak ada ruang cukup.

"Motor ini cukup gemuk dengan sayap di bagian depan.

“Cut back telah dilakukan. Dia tetap di dalam. Dia semacam menempatkannya ke sisi Marc.

“Ini adalah insiden balapan yang sebenarnya bisa dihindari.

“Ini lebih berat ke Pecco yang menyebabkan insiden yang menjatuhkan kedua pebalap.

“Ada sedikit pintu yang terbuka. Seharusnya dia lebih berhati-hati, jika ingin tetap tegak.

“Jelas itu akan berjalan dan berjalan…

“Tentu saja itu kesalahan [Pecco] sehingga mereka berdua berakhir di gravel.”

Marquez menyatakan: “Itu adalah sebuah kesalahan karena kami berjuang untuk posisi ke-5, ke-6. Dua poin lebih banyak, dua poin lebih sedikit.”

Sementara itu, Bagnaia menegaskan manuvernya “tidak berisiko”.

Orang yang paling diuntungkan dari momen dramatis itu adalah Jorge Martin, yang tak tersentuh untuk memenangi MotoGP Portugal dan melihat dua rival beratnya kehilangan poin penting.

Laverty berkata tentang Martin dari Pramac: “Dia memulai, fokus, bekerja keras dengan bannya untuk mendapatkan jarak, lalu mengendalikannya.

“Langkahnya metronomik. Dia dikejar sepanjang jalan, dia tidak pernah punya waktu untuk bersantai.

“Itulah yang mampu dilakukan Martin. Aneh - dia adalah raja sprint, sekarang dia menjadi raja feature race. Sedangkan Pecco terlihat pembalap terbaik dari Sprint kemarin.

“Para pebalap Ducati GP24 menghadapi situasi yang mengherankan.”

Sylvain Guintoli menambahkan: "Bagus baginya untuk mematahkan dominasi Pecco di hari Minggu.

“Martin merasa nyaman dengan ban Medium. Dia menunjukkan kepercayaan dirinya dalam balapan. Dia agresif, memimpin sepenuhnya.

“Dia pasti akan bertarung melawan Pecco untuk memperebutkan gelar juara.”

Laverty berkata tentang Pramac Ducati: “Mereka jelas siap bertarung memperebutkan gelar juara.

“Dengan kesalahan yang dilakukan Pecco, Martin mampu mengambil alih kendali balapan dengan luar biasa. Penampilan yang dominan.”

Martin pergi dari Portimao sebagai pemimpin klasemen, unggul 18 poin dari pesaing terdekatnya Brad Binder di posisi kedua.