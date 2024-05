Regulasi Teknis MotoGP 2027 Sudah Diumumkan, Apa Saja?

MotoGP akan memperkenalkan motor baru mulai 2027, dengan regulasi teknis baru untuk membuat olahraga lebih aman, lebih berkelanjutan, dan bahkan lebih spektakuler.

Motor MotoGP generasi terbaru diklaim akan lebih relevan dengan motor jalan raya dan lebih efisien, mendukung keberlanjutan global, dan dirancang untuk menghadirkan balapan yang lebih baik dan lebih banyak aksi overtake.

2027 MotoGP regulations

Mesin

Mulai 2027, ukurang mesin akan dipangkas dari 1000cc menjadi 850cc. Ini akan memangkas top speed, membuat motor lebih baik, dan meningkatkan jarak tempuh, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.

Lubang silinder maksimum dari juga mesin akan berkurang dari 81 menjadi 75 milimeter, yang juga akan memangkas performa. Hal ini membuat mesin lebih relevan di jalan raya sekaligus memastikan mesin tetap mempertahankan karakteristik yang membuat MotoGP tetap spektakuler.

Dan untuk membuat kejuaraan semakin efisien, jumlah maksimal mesin yang diperkenankan untuk setiap pembalap dalam satu musim juga berkurang dari tujuh menjadi enam.

Bahan bakar

Seperti yang sudah diumumkan, MotoGP akan membalap dengan bahan bakar 100% berkelanjutan mulai 2027, meningkat dari minimum 40% yang diterapkan olahraga tersebut sejak tahun 2024.

Sebagai bagian dari regulasi baru tersebut, tangki bahan bakar juga menyusut dari 22 menjadi 20 liter, dan pembalap diperkenankan untuk memakai 11 liter pada Sprint Race.

Aerodinamika

Aerodinamika akan dikurangi dan dikontrol lebih ketat mulai tahun 2027, dengan tujuan meminimalkan dampak negatifnya. Lebar bagian atas fairing depan akan dipangkas 50mm dan moncong motor akan didorong ke belakang 50mm, sehingga mengurangi efek aero di area yang penting, di lintasan lurus dan area pengereman. Hal ini akan menciptakan balapan yang lebih ketat, dengan lebih banyak aksi overtake.

Di bagian belakang, aero di belakang pembalap akan menjadi bagian yang dihomologasi mulai tahun 2027, dan tim hanya diperbolehkan memperbaruinya satu kali per musim untuk mengendalikan biaya.

Perangkat ride-height dan hole-shot

Di era baru mulai tahun 2027, semua perangkat ride-height dan holeshot akan dilarang. Itu akan mengontrol performa dan membuat olahraga lebih aman, terutama saat start. Hal ini juga akan semakin mementingkan skill masing-masing pebalap, seperti halnya aero yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyalip.

Data GPS

Untuk menyamakan kedudukan lebih jauh lagi, data GPS dari semua pembalap akan tersedia untuk semua tim setelah setiap sesi. Memberikan data kepada seluruh kompetitor kesempatan lebih baik untuk kemajuan bagi tim dan pembalap yang memiliki performa kurang, dan dengan biaya yang lebih terkendali. Akses terhadap berbagai data ini akan membantu menjadikan olahraga ini lebih aman, dan juga akan meningkatkan tingkat wawasan yang tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia.

Konsesi

Sistem konsesi saat ini, yang diperkenalkan pada akhir musim 2023, akan terus berlanjut – tetapi seiring dengan berlakunya peraturan teknis baru pada tahun 2027, semua pabrikan akan memulai musim di Peringkat B.

Mereka kemudian akan dinilai lagi pada pertengahan musim, di musim panas 2027, dan rating dapat naik atau turun untuk memiliki akses ke lebih banyak atau lebih sedikit konsesi. Sistem reaktif ini berarti performa pabrikan diperhitungkan sejak Hari pertama, menjaga persaingan sedekat mungkin dengan dimulainya era baru.

Regulasi teknis MotoGP 2027

Komisi Grand Prix menuntaskan peraturan teknis 2027 minggu lalu di Jerez.

Regulasi Teknis Kelas MotoGP – Berlaku Musim 2027

1.9.1/2.2

Kapasitas mesin kelas MotoGP akan berkurang dari 1000cc menjadi 850cc. Lubang silinder maksimum akan berkurang dari 81mm menjadi 75mm. Mesinnya akan tetap 4 tak saja, dengan 4 silinder.

2.4.2 Konsesi

Pabrikan yang telah membalap pada tahun 2026 akan memulai musim 2027 di Peringkat B. Penilaian rating akan direvisi pada pos pemeriksaan pertengahan musim pada tahun 2027, berdasarkan hasil bagian pertama musim 2027 saja – hasil tahun 2026, sebelum peraturan berubah, tidak dihitung. Sistem peringkat reguler akan dilanjutkan pada pos pemeriksaan akhir musim pada akhir tahun 2027. Pabrikan mana pun yang belum membalap pada tahun 2026 akan memulai musim 2027 di Peringkat D. Peringkat mereka juga akan direvisi pada pos pemeriksaan pertengahan musim pada tahun 2027, berdasarkan pada paruh pertama musim 2027.

2.4.3.3 Jumlah maksimal mesin

Jumlah mesin yang tersedia untuk digunakan oleh setiap pebalap permanen akan dikurangi menjadi 6 mesin per musim (hingga 20 balapan), atau 7 mesin per musim jika terdapat 21 atau 22 balapan di kalender. Pabrikan di Peringkat Konsesi D akan terus dapat menggunakan dua mesin tambahan per pembalap per musim.

2.4.3.5 GPS

Data GPS dari semua pembalap akan tersedia untuk semua tim di akhir setiap sesi.

2.4.3.9 Transmisi

Di kelas MotoGP, jumlah rasio girboks (pasangan roda gigi) yang diizinkan akan dikurangi menjadi 16, ditambah 4 rasio keseluruhan berbeda untuk penggerak utama, untuk setiap musim.

2.4.4.1 Bobot minimum motor

Berat minimum sepeda di kelas MotoGP adalah 153kg.

2.4.4.4 Suspensi dan peredam

Perangkat ketinggian berkendara dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan, termasuk perangkat “holeshot” yang diaktifkan hanya untuk start balapan.

2.4.4.5 Tangki bahan bakar

Kapasitas tangki bahan bakar akan dikurangi menjadi 20 liter untuk balapan Grand Prix dan maksimal 11 liter untuk Sprint.

2.4.4.7 Pengurangan permukaan aero

Lebar maksimum yang diizinkan dari bagian atas dari fairing depan akan dikurangi dari 600mm menjadi 550mm, tinggi maksimum bagian belakang akan dikurangi dari 1250mm menjadi 1150mm, titik paling depan fairing depan (hidung) akan dimundurkan sebesar 50mm, dan bagian yang lancip ke belakang pada bagian fairing depan juga akan menyempit.

Homologasi permukaan aero

Bagian belakang motor – setiap aerodinamika di belakang pengendara – harus dihomologasi sebagai bagian dari Aero Body. Pabrikan akan diizinkan melakukan satu pembaruan per musim.

2.4.5.1 Bahan bakar dan oli

Penggunaan bahan bakar yang 100% bukan berasal dari penyulingan minyak dipastikan mulai tahun 2027. FIM, bersama dengan MSMA dan pemasok bahan bakar MotoGP, akan mengklarifikasi semua detail teknis melalui kelompok kerja TWG1, termasuk perwakilan dari Dorna dan IRTA, mulai Mei 2024.