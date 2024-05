Zarco Akui Kritikan untuk Spencer "Tidak Profesional"

Pertemuan lanjutan digelar antara Johann Zarco dan Freddie Spencer untuk menyelesaikan masalah pada hari Kamis.

Pembalap Prancis itu kehilangan ketenangannya di kantor Steward di Jerez setelah kecelakaanya dengan Aleix Espargaro dianggap sebagai insiden balapan.

Jelang MotoGP Prancis akhir pekan ini di Le Mans, Zarco mengaku bersalah atas momen panas di Jerez.

“Dua minggu telah berlalu, jadi kami bisa datang dengan lebih tenang ke sebuah pertemuan, dan yang tidak profesional dari pihak saya adalah meninggikan suara saat pertemuan [di Jerez]," aku Zarco.

“Hal itu tidak perlu dilakukan.

“Namun setelah kecelakaan itu dan cara pertemuan itu berlangsung… Saya perlu mengatakan beberapa hal. Jadi soal ini tidak profesional dari pihak saya.

“… [Hari ini] Saya benar-benar dapat mengatakan perasaan saya. Jadi itu luar biasa dan kami membicarakannya.

“Tapi soal kejadian [Jerez] ini, hanya perasaan pertemuannya saja yang tidak terlalu bagus, karena hampir mereka ingin tahu apa pendapat saya tentang kecelakaan itu.

“Apa yang bisa kukatakan? Saya tidak bisa berkata banyak karena sayalah yang tertabrak dan saya perlu membenarkan sesuatu. Jadi itu sebabnya saya menjadi sedikit gugup. Saya akan mengatakannya, atau marah."

Di Jerez, setelah kecelakaan dengan Espargaro dianggap sebagai insiden balapan, Zarco membiarkan emosinya menguasai dirinya.

Dia kemudian mengungkapkan: “[Spencer] menatapku seolah dia ingin tahu apa yang aku inginkan. Dia ingin aku mengeluh tentang Aleix.

"Saya bilang 'Saya tidak akan mengeluh' tapi saya bilang padanya dia tidak cocok untuk pekerjaan ini karena dia tidak mengambil keputusan tepat di saat yang tepat.

"Jadi, 'jangan tanya saya apa yang harus Anda lakukan'.

“Saya pergi ke Race Direction dan dia melihat kami, karena saya bersama Aleix, seperti kami adalah dua anak dan mereka ingin melakukan pelajaran moral.

"Tapi 'tidak, Freddie, mungkin Anda memiliki banyak gairah tetapi Anda tidak mengambil keputusan yang tepat. Anda tidak berada di tempat yang tepat'.

"Aleix hari ini, sayang sekali kami terjatuh dan segalanya setelahnya menjadi salah.

“Dan saya ulangi, Freddie Spencer bukanlah orang yang tepat di tempat ini."