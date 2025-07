Pecahkan Rekor Lap Sachsenring, Di Giannantonio Enggan Jumawa

Pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio has played down his lap record in Friday practice at the German Grand Prix, noting “it’s great but maybe just for the pictures”.

Setelah memuncaki FP1 di Sachsenring, semua harapan tertuju pada Marc Marquez untuk melanjutkan performa tersebut di sesi latihan bebas yang berlangsung selama satu jam pada Jumat sore.

Namun, sang pemuncak klasemen - yang memenangkan setiap Grand Prix Jerman antara tahun 2013 dan 2021 - mengakhiri hari di posisi ketiga, setelah memilih untuk tidak menggunakan time attack terakhir dengan ban Soft.

Fabio Di Giannantonio berhasil menjadikan Marquez sebagai acuan untuk putaran terakhirnya dan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 19,071 detik, menjadikannya yang tercepat di hari Jumat.

Ini merupakan peningkatan yang signifikan dalam performa time attack bagi pembalap Italia tersebut, yang telah menyatakan di beberapa putaran terakhir bahwa ia perlu memulai balapan dari posisi yang lebih tinggi di grid untuk memanfaatkan kecepatan balapannya yang kuat.

Merenungkan harinya, Di Giannantonio mencoba untuk tidak terbuai oleh performa terbaiknya hari itu.

"Yah, memang hebat, tapi ini baru hari Jumat," ujarnya kepada TNT Sports. "Kami harus realistis. Kami harus, tentu saja, tetap membumi dan terus bekerja keras karena kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik.

"Tapi latihan yang penting, katakanlah, adalah kualitas besok, bahwa di sini sangat penting untuk mendapatkan posisi yang bagus di grid untuk kedua balapan.

"Dan kemudian yang pasti poin akan diberikan pada Sabtu sore dan balapan.

"Jadi, senang bisa berada di depan pada hari Jumat, tapi mungkin hanya untuk media dan foto-foto. Ini bagus untuk perasaan, tapi kami hanya harus fokus dan melanjutkan pekerjaan kami."

Saat mengikuti Marquez di akhir sesi, ia menambahkan: “Dia selalu super cepat di sini, jadi saya sangat ingin belajar dan mempelajari apa yang dia lakukan untuk bisa tampil seperti itu dan mencoba mengikutinya.

“Lalu di akhir sesi, saya melihat saya sedikit lebih cepat di sesi itu.

“Saya tidak tahu kalau bannya berbeda dengan dia. Jadi, saya mengambil lebih banyak ruang, saya menyesuaikan jalur, putaran saya, dan itu hebat.

“Tapi selalu menyenangkan mengikuti pembalap yang telah menang begitu banyak di trek seperti ini.”

Hari Sabtu di Sachsenring diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh cuaca buruk, yang membuat Di Giannantonio penasaran untuk melihat apakah perbaikan yang dilakukan pada motor untuk kondisi basah benar-benar membuahkan hasil.

“Saya sangat penasaran dengan motor [dalam kondisi basah] karena kami mengubah keseimbangan motor secara signifikan dibandingkan dengan latihan yang kami lakukan di kondisi basah di awal tahun, di mana feeling saya tidak fantastis,” ujarnya.

“Jadi, saya sangat penasaran untuk melihat apakah saya bisa menemukan feeling bagus lainnya di kondisi basah seperti yang kami rasakan di kondisi kering. Ini akan menjadi hari penemuan.”