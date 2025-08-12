Rins Yakin Kualifikasi Kunci untuk Mendekati Quartararo

Alex Rins merasa jarak balapan dengan rekan setimnya di Yamaha, Fabio Quartararo merupakan konsekuensi kualifikasi.

Alex Rins
Alex Rins

Alex Rins memasuki jeda musim panas MotoGP di posisi ke-18 klasemen kejuaraan dunia, terpaut sembilan posisi dari rekan setimnya di Monster Yamaha, Fabio Quartararo.

Kesenjangan performa mereka semakin mencolok di kualifikasi: Quartararo telah meraih empat pole position dan menempati peringkat ketiga kualifikasi terbaik tahun 2025, sementara Rins hanya berada di posisi ke-16.

Dengan semua pebalap Yamaha kesulitan melawan keterbatasan grip dan kesulitan menyalip, Rins yakin bahwa performa kualifikasi adalah salah satu area yang berada dalam kendalinya dan bisa membuka hasil balapan yang jauh lebih baik.

“Saat ini, sangat sulit untuk menjadi lebih baik - bukan dari segi hasil, tetapi dari segi waktu laptime,” kata pembalap Spanyol itu. “Kami tidak punya pilihan untuk menyalip atau bertarung setelah putaran pertama.

“Tetapi jika kami perlu fokus pada satu hal saat ini, itu adalah mencoba meningkatkan kualifikasi, untuk memulai dari posisi yang lebih baik.”

Rins mengatakan ini soal memiliki flying lap yang bersih: "Cukup lakukan satu putaran yang bagus – tanpa kesalahan, memacu di setiap tikungan hingga batas maksimal. Itulah yang kurang.

"Saya mencoba, dan terkadang kami lolos ke Q2, terkadang tidak. Kami hanya perlu sedikit lebih konsisten."

Rins finis di posisi ke-15 di Brno, 11 detik di belakang Quartararo, dan mencatat bahwa kecepatan balapannya tidak terlalu jauh dari rekan setimnya.

“Fabio tampil bagus di kualifikasi [posisi ke-6], dan dia memang ada di sana saat balapan [posisi ke-6], tetapi catatan waktu putaran kami—yah, memang sedikit berbeda—dia tidak mengungguli saya satu detik pun per putaran. Hanya sepersepuluh detik.

“Jadi semuanya tergantung pada putaran kualifikasi. Ayo terus bekerja keras.”

Saat Quartararo telah mencetak 102 poin sejauh musim ini, pembalap Yamaha terbaik kedua Jack Miller hanya memiliki 52 poin.

Rins mengumpulkan 42 poin, sementara Miguel Oliveira hanya mencetak 6 poin, setelah absen di tiga putaran awal MotoGP karena cedera.

