Bezzecchi Hadapi Masalah Tak Terlihat saat Menghadapi Marc Marquez

Marco Bezzecchi mengalami "masalah kecil" pada Aprilia RS-GP miliknya saat memimpin MotoGP Austria.

Bezzecchi mengendalikan 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi ketiga, juga di belakang Fermin Aldeguer yang merangsek di akhir balapan, di sepertiga akhir MotoGP Austria.

Pembalap Italia itu menjelaskan bahwa ia "mengendalikan" balapan hingga ia mengalami masalah.

"Balapan yang bagus," ujar Bezzecchi dalam konferensi pers pasca-balapan di Austria. "Saya sangat bersenang-senang. Harus saya akui, bertarung dengan mereka selalu menyenangkan."

"Sayangnya, di tengah balapan, saya mengalami sedikit masalah dengan motor dan harus sedikit melambat.

"Saat itu, saya agak jauh dari Marc – saya tahu dia pasti bisa mengendalikan lajunya, tetapi saya juga bisa mengendalikan lajunya.

"Namun, di satu momen, dia langsung menyalip saya, dan ketika saya mendengarnya, saya tahu dia bisa menyalip saya, jadi saya mencoba menahan diri untuk mengerem, tetapi itu tidak cukup.

"Jadi, ketika dia melewati saya, saya mencoba menyerang lagi, dan kami bertarung dengan baik – sayangnya, tidak lama. Saya berharap bisa menyalip 20 kali lagi, tetapi pada akhirnya tidak seperti ini.

Lalu, begitu Marc berada di depan saya, saya melihat papan pit saya dan saya melihat seperti '1,7 Fermin' dan putaran berikutnya menjadi 0,9 dan saya berkata 'Oke, pasti saya bisa finis ketiga'."

Bezzecchi tidak menjelaskan secara spesifik masalah yang dialaminya, tetapi mengatakan hal itu memengaruhi konsentrasinya.

“Sejujurnya, itu bukan masalah besar, tetapi saya kehilangan sedikit konsentrasi segera setelah kejadian itu,” ujarnya kepada acara pasca-balapan After the Flag di MotoGP.com.

“Saya membuat kesalahan kecil, saya melakukan satu tikungan dengan satu gigi [terlalu tinggi], dan saya langsung kehilangan beberapa persepuluh detik.

“Saya mencoba untuk kembali tenang, tetapi ketika Marc ada di belakang, sulit untuk tetap rileks.”

P3 “kebangkitan luar biasa”

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose © Gold & Goose

Podium Bezzecchi di Austria merupakan yang pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring – sirkuit yang selama ini dikenal sulit untuk RS-GP.

Pembalap Italia itu bahkan diperingatkan oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tentang performa RS-GP di Austria menjelang akhir pekan di sana.

“Tidak mudah di sini, saya harus mengatakan bahwa kami sedikit lebih kesulitan dibandingkan dengan Brno pada balapan sebelumnya,” ujar Bezzecchi kepada After the Flag.

“Namun, saat datang ke sini, Massimo [Rivola] dan seluruh kru, kami berbincang dan mereka berkata ‘Ini adalah trek di mana kami telah kesulitan sejak awal, jadi jangan berharap terlalu banyak.’

“Saya tidak berharap terlalu banyak, tetapi saya keras kepala dan ketika saya menginginkan sesuatu, saya akan berusaha sekuat tenaga. Sejujurnya, pada hari Jumat sulit menerima hasil ini karena saya merasa bisa memberikan lebih.

“Semoga saja, kami bisa terus seperti ini, bekerja sekeras mungkin untuk tetap konsisten dan terus meningkatkan diri.”

Akhir pekan dimulai jauh dari kata ideal bagi skuat Noale dengan Bezzecchi dan rekan setimnya di pabrikan Aprilia Jorge Martin tidak masuk 10 besar di Practice hari Jumat.

Tapi untuk Bezzecchi, dia berhasil membalikkan keadaan menjadi pole dan podium Grand Prix.

"Saya sangat senang," kata Bezzecchi. "Ini adalah pemulihan yang luar biasa setelah Jumat sore yang sulit, tetapi kami tetap tenang dan berusaha keras untuk menyelesaikan semuanya.

"Sabtu pagi saya langsung merasa lebih baik dan saya sangat positif di atas motor dan selalu merasa sedikit lebih baik dari putaran ke putaran.

"Posisi pole itu fantastis karena saya membuat putaran yang luar biasa dan, sungguh, hampir tidak ada kesalahan, hanya ada sedikit, tetapi itu normal.

“Hasilnya lumayan di Sprint – tentu saja, ketika Anda memulai dari posisi terdepan, Anda selalu menginginkan lebih, itu jelas, tapi saya tahu saya bisa sedikit lebih berjuang, tapi itu juga sesuatu yang bisa membantu kami hari ini dan pada akhirnya seperti ini.”