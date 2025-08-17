Terungkap: Apa yang Dikatakan Rossi ke Stoner di Grid MotoGP Austria

Valentino Rossi dan Casey Stoner berbagi momen hangat sebelum MotoGP Austria pada hari Minggu.

Kedua legenda MotoGP tersebut hadir di Red Bull Ring, dan menyaksikan Marc Marquez menang untuk memperpanjang dominasinya di musim 2025.

Namun, semua mata tertuju pada Rossi dan Stoner di grid awal, sementara kamera menyoroti pertemuan langka mereka.

"Saya sangat, sangat senang bertemu Anda," kata Rossi kepada Stoner.

Casey Stoner bertanya: "Apakah Anda akan menghilang di akhir balapan?"

Rossi berkata: "Tidak. Saya di sini. Apakah Anda punya waktu? Masuklah ke boks saya setelah balapan, saya akan ada di sana."

"Kita bisa mengaturnya jika Anda ingin datang ke Misano."

MotoGP San Marino di Misano akan berlangsung pada 12-14 September, dan merupakan balapan kandang bagi para lulusan VR46.

Ini juga akan menjadi kesempatan bagi Stoner untuk kembali ke Italia, tempat ia mengunjungi peternakan Valentino Rossi yang terkenal tahun lalu.

Kedua legenda tersebut, yang dulunya merupakan rival sengit, saling berhadapan di Tavullia tahun lalu ketika Stoner menjadi tamu Rossi.

Tentu saja, mereka memiliki sejarah rivalitas saat masih bertarung di MotoGP.

"Ambisimu lebih besar daripada bakatmu," adalah kalimat dingin Stoner kepada Rossi setelah insiden di MotoGP Spanyol 2011.

Stoner hadir di Spielberg karena ia merupakan bagian dari Parade Legenda menjelang Grand Prix.

Ia membawa kita mengenang masa jayanya dengan mengendarai Repsol Honda untuk memukau penonton.

Sementara itu, Rossi terlibat dalam momen canggung dengan rival lamanya, Marc Marquez saat kamera menangkap mereka berpapasan pada hari Sabtu jelang Sprint Race.

Marquez kemudian membantah dirinya melihat Rossi, mengklaim ia sedang berkonsentrasi pada balapannya dan melihat trek.