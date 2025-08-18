Joan Mir Lega setelah Menyelesaikan Grand Prix Austria

Joan Mir meraih hasil terbaiknya di musim MotoGP sejauh ini di Grand Prix Austria dengan finis di posisi keenam.

Pembalap Honda HRC Castrol itu mengatakan setelah balapan bahwa potensi tersebut sudah ia rasakan di balapan lain, tetapi baru terwujud di Red Bull Ring.

15 kecelakaan Mir dan Johann Zarco musim ini merupakan yang terbanyak dibandingkan pembalap lain, sebelum MotoGP Austria.

Mir mencatatkan delapan kali DNF (tidak finis) dalam 13 Grand Prix, termasuk tiga kali berturut-turut sebelum Austria di mana ia akhirnya mampu finis.

“Pada akhirnya, kami bisa menyelesaikan balapan,” Joan Mir tertawa ketika berbicara kepada MotoGP.com setelah balapan di Austria. “Kami memberikan 100 persen.

“Saya pikir dalam beberapa balapan kami memiliki potensi ini, tetapi entah mengapa kami tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Di sini, kami berhasil melakukannya, jadi saya senang.” Terima kasih kepada tim atas kerja keras mereka selama akhir pekan ini, sungguh positif.

"Semoga kami segera mendapatkan beberapa peningkatan pada paket kami dan dapat mencapai langkah yang belum kami capai."

Setelah menunjukkan kecepatan menjanjikan pada Practice hari Jumat, posisi ke-13 untuk Luca Marini di atas kertas cukup mengecewakan.

Namun, ia mendapatnya setelah melakukan comeback setelah mundur ke posisi terakhir pada Start.

“Sepanjang akhir pekan, kecepatan kami sangat bagus dan saya menantikan balapan hari ini karena saya mengharapkan sesuatu,” ujarnya. “Kami kehilangan waktu di awal balapan dan saya melebar di tikungan pertama dan sempat berada di posisi terakhir.

“Dari situ, saya hanya fokus untuk menyalip sebanyak mungkin.

“Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ketika Anda harus melewati barisan terdepan, situasinya menjadi rumit dan Anda mencapai batasnya.

“Balapannya menyenangkan dan kami membawa hal-hal positif ke Hungaria untuk terus memeriksa komponen baru kami.”