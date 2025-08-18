Joan Mir Lega setelah Menyelesaikan Grand Prix Austria

Joan Mir meraih hasil terbaik musim ini dengan finis keenam di MotoGP Austria.

Joan Mir, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Joan Mir, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Joan Mir meraih hasil terbaiknya di musim MotoGP sejauh ini di Grand Prix Austria dengan finis di posisi keenam.

Pembalap Honda HRC Castrol itu mengatakan setelah balapan bahwa potensi tersebut sudah ia rasakan di balapan lain, tetapi baru terwujud di Red Bull Ring.

15 kecelakaan Mir dan Johann Zarco musim ini merupakan yang terbanyak dibandingkan pembalap lain, sebelum MotoGP Austria.

Mir mencatatkan delapan kali DNF (tidak finis) dalam 13 Grand Prix, termasuk tiga kali berturut-turut sebelum Austria di mana ia akhirnya mampu finis.

“Pada akhirnya, kami bisa menyelesaikan balapan,” Joan Mir tertawa ketika berbicara kepada MotoGP.com setelah balapan di Austria. “Kami memberikan 100 persen.

“Saya pikir dalam beberapa balapan kami memiliki potensi ini, tetapi entah mengapa kami tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Di sini, kami berhasil melakukannya, jadi saya senang.” Terima kasih kepada tim atas kerja keras mereka selama akhir pekan ini, sungguh positif.

"Semoga kami segera mendapatkan beberapa peningkatan pada paket kami dan dapat mencapai langkah yang belum kami capai."

Setelah menunjukkan kecepatan menjanjikan pada Practice hari Jumat, posisi ke-13 untuk Luca Marini di atas kertas cukup mengecewakan. 

Namun, ia mendapatnya setelah melakukan comeback setelah mundur ke posisi terakhir pada Start.

“Sepanjang akhir pekan, kecepatan kami sangat bagus dan saya menantikan balapan hari ini karena saya mengharapkan sesuatu,” ujarnya. “Kami kehilangan waktu di awal balapan dan saya melebar di tikungan pertama dan sempat berada di posisi terakhir.

“Dari situ, saya hanya fokus untuk menyalip sebanyak mungkin.

“Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ketika Anda harus melewati barisan terdepan, situasinya menjadi rumit dan Anda mencapai batasnya.

“Balapannya menyenangkan dan kami membawa hal-hal positif ke Hungaria untuk terus memeriksa komponen baru kami.”

Joan Mir Lega setelah Menyelesaikan Grand Prix Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Jack Miller Jelaskan Kenapa Yamaha "Tidak Berfungsi" di Red Bull Ring
6m ago
Jack Miller
F1 News
Verstappen: Red Bull Perlu "Membangun Kembali" untuk Menggulingkan McLaren
21m ago
Max Verstappen, Red Bull
MotoGP News
Di Giannantonio Mengklaim GP25 Motor Terbaik yang Pernah Dibawanya
52m ago
Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Joan Mir Lega setelah Menyelesaikan Grand Prix Austria
2h ago
Joan Mir, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Mantan Pembalap Ferrari Mendukung Lewis Hamilton untuk Bangkit
3h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
Marc Marquez Mengidentifikasi Masalah yang Muncul dari Dominasinya
4h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bos Ducati Geram dengan Penampilan Mengecewakan Bagnaia di Austria
6h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Quartararo "Sedikit Tersesat" setelah Yamaha Tertinggal di Austria
6h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Terungkap: Apa yang Dikatakan Rossi ke Stoner di Grid MotoGP Austria
23h ago
Valentino Rossi, Casey Stoner
MotoGP News
Bezzecchi Hadapi Masalah Tak Terlihat saat Menghadapi Marc Marquez
23h ago
Marco Bezzecchi