Quartararo "Sedikit Tersesat" setelah Yamaha Tertinggal di Austria

Fabio Quartararo mengaku "agak tersesat" setelah Grand Prix MotoGP Austria, di mana keempat motor Yamaha menempati empat posisi terakhir pada balapan 28 Lap hari Minggu.

Red Bull Ring secara historis bukan sirkuit terkuat Yamaha, tapi Grand Prix Austria akhir pekan lalu terbukti menjadi salah satu momen terlemah Yamaha dari musim 2025 sejauh ini.

Tidak ada motor mereka yang bisa naik lebih tinggi dari baris keenam di grid, dengan keempatnya menempati empat posisi terakhir di akhir grand prix.

Quartararo harus berjuang untuk meraih satu poin di posisi ke-15, dengan juara dunia 2021 itu mengeluhkan kurangnya grip pada M1-nya.

“Ya, setelah GP ini saya agak tersesat," ujarnya. "Dan saya pikir tim juga menunggu sebentar untuk melihat bagaimana motor bereaksi terhadap balapan di Hungaria.

"Tapi kami memang mengira akan kesulitan di sini, tapi tidak seberat itu. Tapi kita lihat saja nanti di Hungaria."

Ia menambahkan: “Kami mengerahkan segenap upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di trek ini akhir pekan ini.

“Feeling saya tidak bagus saat balapan. Saya menyalip Jack [Miller], dan itu saja.

“Kecepatannya terlihat bagus pada Jumat dan Sabtu pagi, tetapi untuk Sprint dan balapan, semuanya berubah total – cengkeramannya berkurang.

“Saya menonton balapan WorldSBK di Balaton Park, dan balapannya terlihat agak tersendat-sendat, yang biasanya tidak baik bagi kami, tetapi kita lihat saja nanti. Kami siap untuk membangun dari sini dan melangkah maju.”

Quartararo dianggap sebagai pembeda di GP Austria yang sulit

Miguel Oliveira dari Pramac berada di posisi ketiga dari empat pembalap Yamaha pada hari Minggu di Red Bull Ring dan juga mengeluhkan kurangnya grip saat berakselerasi.

Hal ini secara tradisional menjadi masalah YZR-M1, dan semakin parah di sirkuit seperti Red Bull Ring ketika Michelin menggunakan ban belakang yang lebih kaku demi alasan keselamatan.

Namun Oliveira, pemenang sebelumnya di Red Bull Ring bersama KTM, juga mencatat bahwa M1 lemah saat pengereman di Grand Prix dan hanya bakat Quartararo yang memungkinkannya menjadi kuat di area ini.

“Saat ini peringkat tidak terlalu penting terkait Yamaha mana yang finis pertama atau terakhir, karena ketika Anda berada di posisi terbawah, itu tidak relevan,” katanya.

“Kami tidak memiliki grip saat berakselerasi keluar tikungan, dan kami kekurangan banyak dukungan dari belakang untuk mencondongkan badan ke tikungan dan berbelok lebih cepat.

“Saya pikir salah satu masalah terbesar dengan motor ini adalah pengeremannya.

"Fabio membuat perbedaan besar pada pengereman, tapi itu semua berkat dia – dialah yang membuat perbedaan. Potensi motor ini sudah mencapai batasnya."