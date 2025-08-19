Stoner Yakin Bagnaia akan Pulih dari Dominasi Marc Marquez

Casey Stoner meyakini Francesco Bagnaia akan diuntungkan dari performa domian Marc Marquez yang jadi masalah di MotoGP saat ini.

Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP

Francesco Bagnaia, juara dunia musim 2022 dan 2023, dan menjadi runner-up dari Jorge Martin musim lalu, berada di bawah bayang-bayang rekan setim barunya Marc Marquez yang mendominasi 2025.

Juara dunia delapan kali itu memenangi sembilan dari 13 Grand Prix dan 12 balapan terakhir berturut-turut, termasuk Sprint, untuk membuka keunggulan 142 poin di klasemen.

Tapi penantang terdekat Marc bukanlah Bagnaia, tapi adiknya Alex Marquez yang memakai GP24 di Gresini. Bagnaia tertinggal 55 poin lebih jauh di posisi ketiga, dengan satu-satunya kemenangannya musim ini didapat ketika Marquez terjatuh saat memimpin di COTA.

Stoner: "Sulit untuk mengkritik Pecco saat semua orang kesulitan melawan Marc"

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Diprediksi sebagai penantang terdekat Marc Marquez untuk musim 2025, banyak yang menganggap Pecco tidak tampil dalam performa terbaiknya musim ini.

Namun, Casey Stoner membela pembalap Italia itu, dengan mengatakan bahwa semua orang kesulitan melawan Marc.

Lebih jauh, Stoner juga megatakan bahwa fakta Bagnaia berbagi garasi yang sama dengan Marquez akan memberinya keuntungan.

Berbicara kepada Sky Italia pada akhir pekan MotoGP Austria, Stoner mengatakan: "Saya pikir pasti ada faktor penting di mana seseorang datang ke tim yang sama dan menemukan sesuatu pada motor yang belum bisa Anda tandingi saat ini.

"Saat ini, saya pikir Marquez menciptakan masalah yang sama bagi semua orang di paddock. Tidak hanya bagi Pecco. Jadi, saya pikir agak sulit untuk menyerang Pecco ketika semua orang kesulitan melawan Marc.

"Saya pikir berada di garasi yang sama dengan Marc juga menguntungkan bagi Pecco. Belajar darinya tahun ini.

"Anda selalu belajar di saat-saat terburuk dan saya pikir ini bisa sangat bermanfaat bagi Pecco untuk mengambil informasi sebanyak mungkin, lalu menggunakannya untuk tahun depan dan melihat apa yang bisa terjadi.

"Tetapi selama Anda terus berusaha, selama Anda terus bekerja, Anda pasti bisa menemukan sesuatu."

Bagnaia mengawali balapan Red Bull Ring dengan meyakinkan, namun harapannya memperpanjang rentetan tiga kemenangan beruntun di Grand Prix Austria sirna ketika ia merosot dari posisi kedua ke posisi kedelapan.

Stoner Yakin Bagnaia akan Pulih dari Dominasi Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Bos Tim Rival Membela Leclerc atas Rekor yang Tidak Diinginkannya
2h ago
Charles Leclerc
F1 News
Alonso Mendukung Drugovich untuk Mendapatkan Kursi Cadillac
2h ago
Fernando Alonso
MotoGP News
"Bakat Alami" Jadi Kunci Terobosan Fermin Aldeguer di Austria
2h ago
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Helmut Marko Sindir Mercedes soal 'Hype' Kimi Antonelli
3h ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Acosta Menahan Diri untuk Finis Keempat di Balapan Kandang KTM
3h ago
Pedro Acosta, 2025 Austrian MotoGP

More News

MotoGP News
Stoner Yakin Bagnaia akan Pulih dari Dominasi Marc Marquez
3h ago
Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
"Itu Hanya Rumor" - Klaim Keunggulan Mesin F1 2026 Mercedes Diragukan
6h ago
Mercedes
MotoGP News
Pembalap Junior Red Bull F1 Memilih Bintang MotoGP Favoritnya
6h ago
Arvid Lindblad
MotoGP News
Morbidelli Menilai Prospek Akhir Pekan Pertama di Balaton Park
6h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Mengonfirmasi Debut Tes V4, Beri Waktu Sampai Pra-Musim
7h ago
Fabio Quartararo, 2025 Austrian MotoGP