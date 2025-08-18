Marc Marquez Mengidentifikasi Masalah yang Muncul dari Dominasinya

Marc Marquez mengaku bahwa rentetan kemenangannya saat ini pada akhirnya akan menjadi masalah baginya karena ia perlu belajar untuk menerima kenyataan saat ia tidak lagi yang tercepat.

Setelah bertarung ketat dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia dan kemudian mengalahkan rookie Gresini, Fermin Aldeguer, Marc Marquez meraih kemenangan Grand Prix keenam beruntun.

Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya setelah memimpin klasemen dengan selisih 142 poin setelah putaran Austria.

Memiliki sembilan kemenangan Grand Prix dan 12 kemenangan Sprint Race dari 13 putaran musim ini, pembalap Ducati Lenovo itu belum terkalahkan pada balapan apapun sejak Grand Prix Inggris.

Namun, Marquez menyadari untuk tetap berhati-hati di tengah dominasinya dan mengakui bahwa menerima kekalahan nanti pada akhirnya akan sulit.

"Inilah masalahnya: memahami dan menerima bahwa di beberapa hari Sabtu atau Minggu saya mungkin tidak menjadi yang tercepat di sana," ujarnya setelah Grand Prix Austria.

"Karena ini adalah sesuatu di mana kami datang dengan banyak inersia, orang-orang berharap saya akan memenangkan segalanya.

"Tapi ini MotoGP, tidak seperti ini. Maksud saya, kami harus realistis dan memang benar bahwa di beberapa balapan kami akan menghadapi lebih banyak kesulitan.

"Saat ini kami menikmatinya. Balaton, saya pikir akan menjadi trek bagus lainnya bagi saya."

Kemenangan di Austria menjadi yang pertama bagi Marquez 

Kemenangan di Austria adalah yang pertama bagi Marquez dalam karier MotoGP-nya, setelah beberapa kali hampir meraihnya di tahun-tahun sebelumnya sebagai pembalap Honda.

Kini hanya tinggal tiga sirkuit tersisa di kalender saat ini di mana ia belum merayakan kemenangan, yaitu Balaton Park baru, Mandalika, dan Portimao sebagai sirkuit yang tersisa.

