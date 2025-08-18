Jack Miller Jelaskan Kenapa Yamaha "Tidak Berfungsi" di Red Bull Ring

Akhir pekan terberat Yamaha musim ini berakhir dengan keempat pembalap M1 berada di posisi paling belakang pada MotoGP Austria hari Minggu di Red Bull Ring.

Satu-satunya hiburan adalah satu poin kejuaraan dunia, dengan Fabio Quartararo finis di posisi ke-15, terpaut 25 detik di belakang pemenang balapan Marc Marquez dari Ducati.

Rekan setim pabrikan, Alex Rins, tertinggal lima detik lebih lambat, diikuti oleh pasangan Pramac Yamaha, Miguel Oliveira dan Jack Miller.

Miller, yang finis di posisi ke-18 dan terakhir, dengan selisih 37,5 detik dari Marquez, menyimpulkan YZR-M1 pada dasarnya tidak kompatibel dengan ban belakang berkonstruksi lebih keras khusus yang dibutuhkan untuk layout Spielberg yang ekstrem dan menyiksa ban.

Yamaha “tidak berfungsi dengan ban ini”

Jack Miller, Alex Rins, Miguel Oliveira, 2025 Austrian MotoGP

"Tidak banyak yang bisa dikatakan setelah akhir pekan yang sangat, sangat sulit bagi kami semua," kata Miller, yang bertahan di posisi ke-16 di awal balapan sebelum akhirnya turun ke posisi terakhir di lap ke-17 dari 28 lap.

"Sangat mengecewakan, setidaknya begitu. Saya merasa baik-baik saja di lima lap pertama – dan yang saya maksud dengan 'baik' adalah gripnya masih bisa diterima.

"Tapi itu adalah jenis grip yang seharusnya kami miliki di akhir balapan, bukan di awal. Dan di sini, kami sama sekali tidak pernah mencapai level itu.

"Cukup jelas di atas kertas bahwa akhir pekan ini motor kami tidak cocok dengan ban belakang ini dan konstruksinya.

"Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Saya mencoba semua yang saya tahu, mulai dari perpindahan gigi pendek hingga sangat sabar saat menginjak gas, hanya mencoba menemukan cara untuk mempertahankan diri.

"Tapi begitu mencapai sekitar 120 km/jam, ketika momentum seharusnya cukup, kami mulai kehilangan beban di bagian belakang, motor berputar sangat cepat di jalur lurus, dan tidak ada yang bisa dilakukan.

"Bagian depan YZR-M1 memang fenomenal, tetapi bagian belakangnya adalah batasannya. Kami perlu bekerja keras untuk memahami cara memperbaikinya."

Meski di atas kertas itu hasil yang buruk untuk Yamaha, waktu balapan Grand Prix Austria Quartararo justru finis lebih cepat 18,7 detik dari 2024, sedangkan Rins 7,4 detik lebih cepat.

Miller sendiri 6,8 detik lebih cepat dibanding saat ia finis untuk KTM tahun lalu. Di sisi lain, Oliveira 3,1 detik lebih lambat saat ia menempati posisi ke-12 untuk Trackhouse Aprilia.

Sebagai pembanding, waktu balapan Marc Marquez hampir sama dengan tahun lalu, hanya 0,167 detik lebih cepat dari Francesco Bagnaia tahun 2024.