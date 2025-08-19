Teori Fans Kenapa Rossi Tidak Tampil di Legends Parade Dibagikan

Valentino Rossi berada di Austria tetapi tidak turut serta dalam Legends Parade.

Valentino Rossi
Valentino Rossi

Legends Parade di MotoGP Austria menjadi momen ikonik bagi para penggemar balap motor.

Para juara dari generasi sebelumnya kembali menunggangi motor ikonik mereka untuk mengitari Red Bull Ring pada hari Minggu.

Casey Stoner, Giacomo Agostini, Dani Pedrosa, Gustl Auinger, Luca Cadalora, Loris Capirossi, Simon Crafar, Andrea Dovizioso, Tom Luthi dan Tony Mang semuanya turun ke trek

via Andrea Dovizioso on Instagram
via Andrea Dovizioso on Instagram

Momen ini  memberi penggemar MotoGP kesempatan langka untuk melihat kembali pembalap favorit mereka di atas motor klasik, dan wawasan menarik tentang pertarungan fantasi dari berbagai era.

Namun, para penggemar melihat ada satu pembalap yang absen, walaupun dia ada di Red Bull Ring pada akhir pekan itu.

"Sangat diperhatikan bahwa Valentino Rossi tidak tampil dan karena dia ada di sana, dia seharusnya ikut serta," komentar seorang penggemar di media sosial.

Tak ayal, komentar terus mengalir.

“VR46 di mana????”

“Rossi di mana?”

“Valentino Rossi?”

Teori menarik dari fans

Namun, beberapa fans MotoGP mengemukakan teori menarik mengapa Rossi tidak mengikuti legends parade di Red Bull.

"Akan kujelaskan di sini... Rossi disponsori Monster Energy. Jadi, tolong pikirannya sedikit lebih cerdas," klaim seorang penggemar.

Yang lain bertanya: "Apakah pembalap Monster Energy akan tampil di rumah Red Bull?"

Yang lain mengunggah gambar kaleng Monster atau Red Bull.

Rossi telah lama menjadi atlit minuman energi Monster, yang rival terbesarnya, Red Bull, mensponsori MotoGP Austria.

Namun, Rossi tidak mengonfirmasi alasan ia tidak ikut serta dalam Legends Parade.

Sponsor yang berasal dari kedua perusahaan besar tersebut terkadang dapat menyebabkan masalah di MotoGP terselesaikan.

Marc Marquez, misalnya, adalah atlet Red Bull, namun saat ia bergabung dengan tim pabrikan Ducati—yang disponsori Monster—ia harus mengenakan logo mereka.

Rossi, meskipun tidak ikut serta dalam Parade Legenda di Austria, tetap menjadi pusat perhatian.

Ia melakukan percakapan hangat dengan rival lamanya, Stoner, di grid start sebelum Grand Prix hari Minggu, dan mikrofon merekam percakapan pribadi mereka.

Situasinya sedikit lebih canggung saat Rossi dan Marquez berpapasan. Marquez kemudian mengaku tidak melihat rival lamanya itu sama sekali.

Namun, para fans yang berharap melihat Rossi mengendarai Yamaha lamanya dan beraksi di sirkuit kecewa karena ia tidak diikutsertakan dalam Parade Legenda.

Namun, mereka tetap berkesempatan melihat Stoner mengendarai Repsol Honda klasik, di antara yang lainnya.

Teori Fans Kenapa Rossi Tidak Tampil di Legends Parade Dibagikan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Bos Baru Red Bull Mendapat Pujian dari Helmut Marko
1h ago
Christian Horner
MotoGP News
"Pertanyaan Besar" Seputar Bastianini Terjawab di Spielberg
2h ago
Enea Bastianini
F1 News
Russell Berlibur di Tempat Pertemuan Wolff dan Verstappen
2h ago
George Russell
MotoGP News
Penilaian Mengkhawatirkan Casey Stoner atas Regulasi MotoGP 2027
3h ago
Casey Stoner
MotoGP News
Teori Fans Kenapa Rossi Tidak Tampil di Legends Parade Dibagikan
6h ago
Valentino Rossi

More News

F1 News
Ferrari Disarankan Kembali Merekrut Sainz Jika Hamilton Pergi
17h ago
Lewis Hamilton, Ferrari
F1 News
Perlu $71 Juta untuk Kembali ke Kalender, Sepang Menyesal Lepas F1
17h ago
2017 Malaysian GP
MotoGP News
Jack Miller Jelaskan Kenapa Yamaha "Tidak Berfungsi" di Red Bull Ring
18h ago
Jack Miller
F1 News
Verstappen: Red Bull Perlu "Membangun Kembali" untuk Menggulingkan McLaren
18h ago
Max Verstappen, Red Bull
MotoGP News
Di Giannantonio Mengklaim GP25 Motor Terbaik yang Pernah Dibawanya
18h ago
Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, 2025 Austrian MotoGP