Teori Fans Kenapa Rossi Tidak Tampil di Legends Parade Dibagikan

Legends Parade di MotoGP Austria menjadi momen ikonik bagi para penggemar balap motor.

Para juara dari generasi sebelumnya kembali menunggangi motor ikonik mereka untuk mengitari Red Bull Ring pada hari Minggu.

Casey Stoner, Giacomo Agostini, Dani Pedrosa, Gustl Auinger, Luca Cadalora, Loris Capirossi, Simon Crafar, Andrea Dovizioso, Tom Luthi dan Tony Mang semuanya turun ke trek

via Andrea Dovizioso on Instagram

Momen ini memberi penggemar MotoGP kesempatan langka untuk melihat kembali pembalap favorit mereka di atas motor klasik, dan wawasan menarik tentang pertarungan fantasi dari berbagai era.

Namun, para penggemar melihat ada satu pembalap yang absen, walaupun dia ada di Red Bull Ring pada akhir pekan itu.

"Sangat diperhatikan bahwa Valentino Rossi tidak tampil dan karena dia ada di sana, dia seharusnya ikut serta," komentar seorang penggemar di media sosial.

Tak ayal, komentar terus mengalir.

“VR46 di mana????”

“Rossi di mana?”

“Valentino Rossi?”

Teori menarik dari fans

Namun, beberapa fans MotoGP mengemukakan teori menarik mengapa Rossi tidak mengikuti legends parade di Red Bull.

"Akan kujelaskan di sini... Rossi disponsori Monster Energy. Jadi, tolong pikirannya sedikit lebih cerdas," klaim seorang penggemar.

Yang lain bertanya: "Apakah pembalap Monster Energy akan tampil di rumah Red Bull?"

Yang lain mengunggah gambar kaleng Monster atau Red Bull.

Rossi telah lama menjadi atlit minuman energi Monster, yang rival terbesarnya, Red Bull, mensponsori MotoGP Austria.

Namun, Rossi tidak mengonfirmasi alasan ia tidak ikut serta dalam Legends Parade.

Sponsor yang berasal dari kedua perusahaan besar tersebut terkadang dapat menyebabkan masalah di MotoGP terselesaikan.

Marc Marquez, misalnya, adalah atlet Red Bull, namun saat ia bergabung dengan tim pabrikan Ducati—yang disponsori Monster—ia harus mengenakan logo mereka.

Rossi, meskipun tidak ikut serta dalam Parade Legenda di Austria, tetap menjadi pusat perhatian.

Ia melakukan percakapan hangat dengan rival lamanya, Stoner, di grid start sebelum Grand Prix hari Minggu, dan mikrofon merekam percakapan pribadi mereka.

Situasinya sedikit lebih canggung saat Rossi dan Marquez berpapasan. Marquez kemudian mengaku tidak melihat rival lamanya itu sama sekali.

Namun, para fans yang berharap melihat Rossi mengendarai Yamaha lamanya dan beraksi di sirkuit kecewa karena ia tidak diikutsertakan dalam Parade Legenda.

Namun, mereka tetap berkesempatan melihat Stoner mengendarai Repsol Honda klasik, di antara yang lainnya.