"Pertanyaan Besar" Seputar Bastianini Terjawab di Spielberg

Enea Bastianini mendukung hasilnya di Brno dengan finis lima besar di Austria.

Menuju akhir pekan Austria, pertanyaan besar di Red Bull KTM Tech3 seputar performa Enea Bastianini di Brno, dan bisakah itu terulang di Spielberg.

Dan menurut Team Manager Tech3 Nicholas Goyon, Bastianini telah menjawab itu dengan finis lima besar.

Meski Bastianini tidak kembali naik podium Sprint Race, ia mencatat hasil kualifikasi terbaiknya musim ini, P5. La Bestia pulih dari start buruk untuk finis ketujuh di Sprint, sebelum akhirnya meraih hasil lima besar pertamanya di Grand Prix untuk Tech3.

"Akhir pekan benar-benar kuat baginya, lolos dari Q1 ke Q2, beberapa poin dalam Sprint, semuanya dibungkus oleh P5, yang merupakan apa yang kami harapkan darinya," kata Goyon.

“Salah satu tanda tanya besar yang datang ke Austria adalah untuk melihat apakah dia bisa meniru performanya dari Brno, di mana dia jelas membuat langkah maju, dan saya pikir jawabannya adalah YA yang besar!

"Mari kita coba mempertahankan tingkat kinerja ini untuk putaran berikutnya, jadi selamat untuknya!"

Bastianini jatuh serendah kesembilan di awal grand prix sebelum berjuang maju untuk finis satu tempat di belakang pembalap top KTM Pedro Acosta.

"Saya senang dengan hasilnya, yang terbaik tahun ini!" Kata Bastianini, yang juga mendapat manfaat dari aero KTM terbaru akhir pekan ini.

“Kami telah mengkonfirmasi akhir pekan ini hasil dari Brno, dan rasanya menyenangkan untuk kembali berada di 5 besar, itu bagus untuk moral kami setelah paruh pertama musim ini.

"Saya merasa baik, saya banyak bekerja pada gaya saya dan saya sangat menyukai aero baru yang disediakan oleh pabrik, jadi mari kita terus bekerja seperti ini!"

Bastianini menjadi satu-satunya pembalap Tech3 di balapan Austria, setelah Maverick Vinales mundur karena cedera bahunya yang belum membaik.

