Di Giannantonio Mengklaim GP25 Motor Terbaik yang Pernah Dibawanya

Balapan MotoGP Austria Fabio di Giannantonio berakhir lebih awal setelah Ducati GP25-nya mengalami kerusakan mesin dramatis.

Motor VR46 #49 milik Diggia mengeluarkan api dari bagian mesin, membuatnya harus menepi saat itu juga.

Membahas insiden spektakulernya di Red Bull Ring, Diggia mengatakan dia tidak mendapat peringatan tentang masalah mesin:

“Saya berusaha mengendalikan [ban belakang] karena mulai dari posisi ke-15, satu-satunya senjata kami adalah bertarung di akhir balapan dengan ban yang lebih baik.

“Saya harus bersabar dan menunggu, tetapi kemudian balapan tidak mungkin selesai.

“Motornya terasa cukup normal. Tenaga kami di lintasan lurus tidak fantastis, tetapi terasa cukup baik… dan kemudian itu terjadi, sungguh tak terduga, sejujurnya.”

Hasil ini menandai non-skor ketiga berturut-turut bagi pembalap VR46 di Grand Prix, setelah tersingkir di Sachsenring dan finis ke-16 di Brno.

Musim Diggia pada tahun 2025 bisa dibilang seperti roller-coaster, dengan hasil kualifikasi berkisar antara P2 sampai P17, dan hasil balapan antara P3 sampai P16.

Pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia juga kesulitan untuk tampil konsisten dengan GP25, dengan hanya meraih satu kemenangan di COTA dan finis paling rendah di posisi ke-12 pada balapan kering.

Sebaliknya, rekan setim dan pemimpin klasemen Marc Marquez telah mencatatkan 12 kemenangan beruntun, naik podium di setiap balapan yang ia selesaikan musim ini, kecuali balapan pemulihan di Jerez.

Sama seperti Marquez, Di Giannantonio mengendarai Ducati GP23 tahun lalu sebelum melompat ke versi terbaru Desmosedici.

Meski tidak bisa menyamai konsistensi dan hasil luar biasa Marc Marquez, Di Giannantonio masih yakin dengan potensi GP25.

"Kami berusaha keras setiap akhir pekan sebagai tim, motornya memang luar biasa, tetapi tentu saja butuh beberapa hal untuk melaju secepat itu. Terkadang kami berhasil menemukannya, terkadang tidak," ujarnya.

"Tapi tetap saja, ini motor terbaik yang pernah saya kendarai di MotoGP. Saya sudah tiga kali naik podium. Tahun lalu saya tidak naik podium sama sekali. Jadi saya rasa ini tidak terlalu buruk.

"Kalau dilihat dari musim saya, di GP Qatar kami cukup kuat dan saya terdepak [meningkat]. Dan tanpa kesalahan saya di Jerman [saat posisi kedua], klasemen akan berbeda."

Saat ini memiliki poin yang sama dengan rekan satu timnya Franco Morbidelli yang memakai GP24 dan Pedro Acosta dari KTM, Di Giannantonio merasa ia masih menanggung akibat karena absen dari tes pramusim karena cedera.

“Waktu [set-up] untuk motor kurang lebih sama. Yang sulit adalah selalu berada di waktu yang tepat,” jelasnya. “Membangun set-up di akhir pekan balapan, tanpa tes, selalu sulit.

“Jika Anda berpikir bisa bersaing memperebutkan gelar juara tanpa tes di awal musim, itu tidak semudah itu ketika Anda melawan Pecco, Marc, dan juara lain yang kami miliki di grid.

“Jadi kami hanya melakukan yang terbaik semampu kami.

“Alex [Marquez] dengan motor 24 melakukan pekerjaan yang luar biasa. Franky [Morbidelli] tampil bagus. Fermin [Aldeguer] tampil hebat di tahun pertamanya.

“Saya pikir ini hanya masalah pembalap dan tim menemukan keseimbangan terbaik untuk pembalap.”