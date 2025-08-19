Penilaian Mengkhawatirkan Casey Stoner atas Regulasi MotoGP 2027

Casey Stoner memperingatkan peraturan teknis MotoGP 2027 dapat mengurangi peluang menyalip.

Casey Stoner
Casey Stoner

Setelah 15 tahun memakai mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc yang lebih kecil pada regulasi teknis barunya yang akan debut tahun 2027, dan juga penghapusan perangkat ride-height dan batasan pada sisi aerodinamika.

Sementara itu, berat mesin minimum akan dikurangi dari 157 menjadi 153kg.

Dengan motor saat ini dikhawatirkan melampaui area run-off sirkuit, perubahan tersebut juga membatasi peniningkatan performa motor, dan memberi pembalap pengaruh lebih besar.

Bezzecchi leads, 2025 Austrian MotoGP
Bezzecchi leads, 2025 Austrian MotoGP

Tapi juara dunia MotoGP dua kali Casey Stoner, yang dikenal vokal dalam kritiknya terhadap aero dan elektronik di MotoGP, memperingatkan bahwa regulasi baru berjalan ke arah yang salah.

"Anda membuat motor lebih ringan, sehingga [zona] pengereman menjadi lebih pendek," Stoner menjelaskan.

“Top speed juga akan lebih rendah, karena mereka tidak akan memiliki perangkat ride-height, yang juga berarti titik pengereman lebih pendek. Jadi lebih sedikit kesempatan untuk overtake.

“Mereka masih memiliki winglet, dan mereka mungkin akan memiliki kecepatan tikungan yang lebih tinggi dengan motor yang lebih ringan, itu akan menciptakan dirty air.

“Jadi mereka masih akan mengalami masalah stabilitas dan suhu ban [di belakang motor lain].

"Saya tidak tahu bagaimana tidak ada yang bisa melihat masalah - bahwa setiap langkah yang mereka lakukan adalah salah arah."

Pabrikan MotoGP sepakat untuk tidak memulai pengujian trek mesin 850cc baru mereka sampai setidaknya 17 November 2025.

In this article

Penilaian Mengkhawatirkan Casey Stoner atas Regulasi MotoGP 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
"Itu Hanya Rumor" - Klaim Keunggulan Mesin F1 2026 Mercedes Diragukan
40m ago
Mercedes
MotoGP News
Pembalap Junior Red Bull F1 Memilih Bintang MotoGP Favoritnya
1h ago
Arvid Lindblad
MotoGP News
Morbidelli Menilai Prospek Akhir Pekan Pertama di Balaton Park
1h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Mengonfirmasi Debut Tes V4, Beri Waktu Sampai Pra-Musim
1h ago
Fabio Quartararo, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Bos Baru Red Bull Mendapat Pujian dari Helmut Marko
3h ago
Christian Horner

More News

MotoGP News
"Pertanyaan Besar" Seputar Bastianini Terjawab di Spielberg
4h ago
Enea Bastianini
F1 News
Russell Berlibur di Tempat Pertemuan Wolff dan Verstappen
4h ago
George Russell
MotoGP News
Penilaian Mengkhawatirkan Casey Stoner atas Regulasi MotoGP 2027
5h ago
Casey Stoner
MotoGP News
Teori Fans Kenapa Rossi Tidak Tampil di Legends Parade Dibagikan
8h ago
Valentino Rossi
F1 News
Ferrari Disarankan Kembali Merekrut Sainz Jika Hamilton Pergi
19h ago
Lewis Hamilton, Ferrari