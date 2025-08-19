Penilaian Mengkhawatirkan Casey Stoner atas Regulasi MotoGP 2027

Setelah 15 tahun memakai mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc yang lebih kecil pada regulasi teknis barunya yang akan debut tahun 2027, dan juga penghapusan perangkat ride-height dan batasan pada sisi aerodinamika.

Sementara itu, berat mesin minimum akan dikurangi dari 157 menjadi 153kg.

Dengan motor saat ini dikhawatirkan melampaui area run-off sirkuit, perubahan tersebut juga membatasi peniningkatan performa motor, dan memberi pembalap pengaruh lebih besar.

Tapi juara dunia MotoGP dua kali Casey Stoner, yang dikenal vokal dalam kritiknya terhadap aero dan elektronik di MotoGP, memperingatkan bahwa regulasi baru berjalan ke arah yang salah.

"Anda membuat motor lebih ringan, sehingga [zona] pengereman menjadi lebih pendek," Stoner menjelaskan.

“Top speed juga akan lebih rendah, karena mereka tidak akan memiliki perangkat ride-height, yang juga berarti titik pengereman lebih pendek. Jadi lebih sedikit kesempatan untuk overtake.

“Mereka masih memiliki winglet, dan mereka mungkin akan memiliki kecepatan tikungan yang lebih tinggi dengan motor yang lebih ringan, itu akan menciptakan dirty air.

“Jadi mereka masih akan mengalami masalah stabilitas dan suhu ban [di belakang motor lain].

"Saya tidak tahu bagaimana tidak ada yang bisa melihat masalah - bahwa setiap langkah yang mereka lakukan adalah salah arah."

Pabrikan MotoGP sepakat untuk tidak memulai pengujian trek mesin 850cc baru mereka sampai setidaknya 17 November 2025.