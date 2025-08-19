Pembalap Junior Red Bull F1 Memilih Bintang MotoGP Favoritnya

Talenta Junior Red Bull F1 Arvid Lindblad mengatakan Marc Marquez yang "gila" sebagai pembalap MotoGP favoritnya.

Pembalap F2 dan junior Red Bull F1, Arvid Linblad, mengatakan pilihan pembalap MotoGP favoritnya "membosankan".

Pembalap Inggris-Swedia ini, yang merupakan bagian dari akademi pembalap Red Bull, menjalani musim pertamanya di F2 tahun ini setelah finis keempat di klasemen F3 2024.

Saat ini ia berada di posisi ketujuh klasemen F2 dengan dua kemenangan, dan tampil di sesi FP1 pada Grand Prix Inggris bulan Juli.

Berbicara kepada situs web resmi Kejuaraan F2, Lindblad mengungkap minatnya pada MotoGP.

"Sejujurnya, dari segi minat, saya tidak terlalu tertarik dengan balapan, karena balapan telah menyita seluruh hidup saya," ujarnya.

"Tapi saya tidak terlalu sering di rumah, jadi setiap kali di rumah, saya senang menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga.

"Saya cukup menyukai olahraga secara umum, jadi saya suka menonton semua cabang olahraga. Favorit saya, mungkin MotoGP, dan bahkan sepak bola, mungkin begitulah."

Pembalap Campos itu mengatakan ia punya beberapa pembalap favorit, tetapi yang paling menonjol dalam daftarnya adalah pemimpin poin MotoGP saat ini dan Juara Dunia delapan kali Marc Marquez.

“My favourite rider would probably Marc Marquez,” Liinblad said. "I just think he’s insane.

“It's a bit of a boring answer, but I just think it's impressive what he can do in the bike.

“I really like Pedro Acosta and Fabio Quartararo is quite cool as well.”

Lindblad mengatakan ketertarikannya pada MotoGP dipengaruhi oleh Juara Dunia Formula E 2024-25, Oliver Rowland.

“Untuk MotoGP, saya rasa ada kaitannya dengan motorsport,” ujarnya. “Formula 1 dan MotoGP, keduanya berada di level tertinggi, puncak dari kategorinya masing-masing, baik untuk roda dua maupun roda empat.

“Saya kenal Oliver Rowland dengan sangat baik, dan suatu hari saya pergi ke rumahnya dan dia sangat menyukainya, dan dia menontonnya, lalu saya menontonnya dan menganggapnya keren, jadi saya mulai menontonnya juga, dan langsung jatuh cinta.”

