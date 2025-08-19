Morbidelli Menilai Prospek Akhir Pekan Pertama di Balaton Park

Hungaria akhirnya kembali ke kalender MotoGP untuk kali pertama sejak 1993 saat Balaton Park memulai debutnya akhir pekan ini.

Lebih dulu menggelar balapan World Superbike pada akhir Juli, Balaton Park mendapatkan penilaian beragam dari pembalap, termasuk beberapa pembalap MotoGP yang sudah menjajal trek tersebut pada libur musim panas.

Ducati menurunkan line-up enam pembalap MotoGP dalam sesi trackday dengan Panigale V4s pada libur musim panas, di mana duet pabrikan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memiliki pendapat berbeda tentang sirkuit.

Marquez lebih positif tentang trek tersebut daripada Bagnaia, dan Franco Morbidelli memiliki pendapat serupa dengan pembalap Spanyol itu ketika berbicara tentang Balaton Park pada hari Kamis di Red Bull Ring.

“Sirkuitnya indah,” kata pembalap VR46 Racing Team tersebut, seperti dilansir Motorsport.com edisi Spanyol. “Sirkuitnya sangat sempit, seperti yang kita semua tahu, tetapi sangat teknis.

“Akhir pekan ini akan menarik.

"Kita harus melihat ban apa yang akan mereka bawa dan bagaimana MotoGP akan beradaptasi, ini adalah trek yang belum pernah kami coba sebelumnya.

“Mungkin sektor pertama Sachsenring juga demikian. Soal keselamatan, seharusnya tidak ada masalah.”

Morbidelli menuju Balaton Park setelah akhir pekan yang sulit di Austria, di mana ia hanya finis di posisi ke-14 di Sprint dan ke-11 di Grand Prix. Ia berada di posisi kelima klasemen, terpaut 34 poin dari Marco Bezzecchi yang naik podium di posisi ketiga di Spielberg.

Saat WorldSBK mengunjungi Balaton Park, kondisi cuaca sebagian besar kering, namun hujan turun pada Minggu pagi. Akhir pekan itu didominasi Toprak Razgatlioglu yang memenangi tiga balapan.

Prakiraan cuaca tampaknya kering untuk sebagian besar akhir pekan di Balaton dengan suhu diprediksi berkisar di bagian bawah 20-an derajat Celsius. Ada kemungkinan hujan pada Jumat pagi.