Bezzecchi Berpikir Kemenangan Sprint Mandalika Telah "Sirna"

Marco Bezzecchi mengira kemenangan Sprint MotoGP Indonesia telah “hilang” sebelum langkah penentu kemenangan terhadap Fermin Aldeguer.

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
Kemenangan Sprint Race Mandalika Marco Bezzecchi bukanlah salah satu yang mudah, bahkan terasa seperti kejutan menurut bintang Aprilia itu.

Start dari pole dengan kecepatan yang mendominasi, Bezzecchi mengalami start buruk dan turun ke P8 pada akhir Lap 1. Tapi ia berhasil kembali ke depan, memanfaatkan kesalahan dari Marc Marquez dan Pedro Acosta.

Setelah Acosta terjatuh pada Lap 5, Bezzecchi berada di posisi tiga besar. Dia kemudian menyalip Raul Fernandez untuk posisi kedua, tertinggal 2,4 detik dari Fermin Aldeguer yang memimpin Sprint.

Performa superior RS-GP membuat Bezzecchi mendekat ke Aldeguer. Dia berada dalam jarak serang ke Gresini di depannya pada lap terakhir, sebelum akhirnya membuat langkah untuk memastikan kemenangan.

Setelah Sprint Race, Bezzecchi mengaku kepada media - termasuk Crash.net yang meliput langsung di Mandalika - bahwa kemenangan Sprint telah sirna.

"Itu sulit," kata Bezzecchi setelah Sprint. "Fermin [Aldeguer] sangat bagus.

"Saya melihat saya sangat cepat di sektor dua dan saya berkata, 'Oke, mari kita coba mendekat di sana dan mungkin mencoba menyalip di tikungan 10,' itu salah satu dari sedikit titik panas yang kami miliki – kami tidak punya banyak di trek ini.

"Ketika saya tiba di sana di tikungan tujuh, lalu dia membuat tikungan delapan dengan sangat bagus, jadi saya agak jauh.

"Saya bilang, 'Tidak, sudah lewat'. Tapi kemudian di tikungan sembilan saya mengambil slipstream, saya cukup dekat, saya tetap mencoba. Itu agresif, tapi cukup.

"Lalu, di tikungan 11 dan 12 dia memasukkan roda ke dalam dan terlalu dekat, saya kehilangan kendali, dan saya berharap dia akan menyalip saya lagi, tetapi saya tidak mendengarnya jadi saya bilang, 'Oke, mungkin dia tidak ada di sana'."

Ini adalah kemenangan Sprint kedua Bezzecchi dalam tiga ajang setelah menang di Misano, saat Marc Marquez kehilangan posisi terdepan tak lama setelah menyalipnya.

Meskipun kemenangannya di Indonesia bisa dibilang lebih mengesankan, Bezzecchi tidak bisa memilih di antara keduanya.

“Tidak lebih baik, tidak lebih buruk, hanya berbeda – perasaan yang berbeda,” ujarnya, membandingkan kemenangannya di Mandalika dengan kemenangannya di San Marino.

 “Memang Misano adalah Grand Prix kandang saya, tetapi menang seperti ini juga sangat keren. Tapi saya tidak punya favorit, saya hanya ingin balapan yang bagus.”

Tentu saja, balapan Bezzecchi di Indonesia merupakan performa yang kuat dari segi teknis, tetapi juga menghadirkan hiburan.

Namun, hal ini justru menjadi sumber rasa ingin tahu Bezzecchi, yang tidak mengerti ketika ia berbicara kepada media setelah Sprint mengapa start-nya begitu buruk.

“Harapan saya berbeda, tentu saja, tetapi sayangnya di awal balapan—kita harus memahami apa yang terjadi, apakah itu kesalahan saya atau bukan, karena beberapa meter pertama saya benar-benar memulai dengan lambat,” ujarnya.

“Setelahnya, motornya baik-baik saja, tetapi saya tidak tahu mengapa saya kehilangan banyak posisi di 10 atau 20 meter pertama.

“Itu sulit, saya berada di belakang, tetapi saya tahu saya memiliki kecepatan untuk setidaknya mencoba melawan balik.”

Menjelang hari Minggu, Bezzecchi mengkhawatirkan dua hal: start-nya, dan ban.

“[Kita perlu] mencoba memahami apa yang terjadi di start, mencoba untuk memperbaiki performa besok,” ujarnya.

“Balapan yang lebih panjang akan sangat sulit karena di trek ini ban selalu krusial – terutama ban depan, bukan hanya ban belakang.”

Soal pilihan ban, ia menambahkan: “Saya tidak tahu karena ban lunak [kompon belakang] biasanya sangat buruk saat turun. Jadi, kita lihat saja nanti.

“Saya cukup percaya diri dengan ban medium, saya cukup percaya diri dengan ban lunak, tetapi hari ini keausannya cukup besar – oke, saya harus banyak memacu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu.”

