'Berkah Tersembunyi' di Balik Penalti Long-Lap Marc Marquez

Penalti long-lap biasanya justru merusak balapan, tapi bagi Marc Marquez itu terasa seperti berkah tersembunyi.

Marc Marquez dihukum penalti long-lap setelah kontak dengan Alex Rins, tapi justru menemukan performa terbaiknya sepanjang akhir pekan usai menjalankan penalti tersebut.

Marc - yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2025 di Motegi - coba memulihkan akhir pekannya dari posisi kesembilan di grid saat ia terlibat kontak dengan Alex Rins saat memperebutkan P7 di Tikungan 10 pada lap pembuka.

Kontak tersebut mendepak Rins ke barisan belakang, sementara Marc Marquez dijatuhi penalti long lap.

Ini menandai pelanggaran pertamanya tahun ini, dengan long lap terakhirnya di Le Mans diberikan berdasarkan aturan prosedur start yang baru ketika ia masuk pit pada lap pemanasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez bangkit ke posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan setelah turun ke posisi ke-13 setelah menjalani penalti, sebelum naik ke posisi keenam ketika Luca Marini terkena penalti tekanan ban.

Menjelaskan penyebab kecelakaannya, Marquez berkata: "Saya melakukan kesalahan itu di lap pertama," katanya.

"Saya sudah minta maaf kepada Alex, tetapi saya tidak bisa mengendalikan lap itu pada titik pengereman keras pertama.

"Saya sedikit melompat ke bagian kotor, ban belakang mulai selip, ditambah slipstream dari pembalap depan… saya dan Rins agak melebar, tetapi saya berada di dalam dan tidak bisa berhenti karena jika saya melompat lebih jauh, Marini ada di sana.

"Jadi, saya menyentuhnya, dia masuk ke area run-off dan ketika Anda melakukannya, Anda harus menerima penalti. Saya melihat long lap, saya mematuhinya, saya melakukannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan setelah itu saya lebih rileks dan saya memulai comeback yang bagus. Dan di bagian akhir sprint, saya membalap dengan performa terbaik saya sepanjang akhir pekan dalam tiga, empat lap terakhir."

"Podium tidak mungkin bahkan tanpa penalti"

Kecepatan rata-rata Marquez sekitar 0,8 detik lebih lambat per lap dibanding pemenang Sprint Race Marco Bezzecchi, jika menghitung penalti long-lap. Hal ini menunjukkan bahwa ia seharusnya memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan podium.

Namun, pembalap Ducati tersebut meragukan hal ini dan memperingatkan bahwa harapan terbaiknya di grand prix hari Minggu adalah finis di posisi kelima.

“Hasil terbaik adalah posisi keempat, di depan Alex, atau kelima di belakang Alex,” ujarnya. “Tetapi tanpa kecelakaan [Pedro] Acosta, posisi kami adalah posisi kelima, keenam.

“Jadi, posisi kami untuk besok adalah mencoba memperebutkan posisi kelima hingga ketujuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi itu tergantung besok bagaimana perasaan saya dengan ban medium. Saya tidak dapat memprediksi apa pun karena pada hari Jumat dengan ban medium itu bahkan lebih sulit.”