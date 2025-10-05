Di Giannantonio Murka dengan "Overtake Bodoh" Morbidelli di Sprint Race

Fabio Di Giannantonio mengutuk "overtake bodoh" rekan setimnya di VR46 Racing, Franco Morbidelli, yang telah merusak Sprint Race di Mandalika

Kedua pembalap VR46 di posisi ketujuh dan kedelapan setelah Sprint MotoGP, dengan Morbidelli di depan Di Giannantonio.

Namun, Morbidelli merasa ia bisa berbuat lebih banyak tanpa campur tangan Morbidelli.

"Sebenarnya, saya sangat senang dengan langkah yang kami buat sejak [Sabtu] pagi ini, motornya bekerja dengan sangat baik," kata Fabio Di Giannantonio setelah Sprint di Indonesia.

"Saya pikir kami memiliki kecepatan yang cukup untuk sedikit lebih unggul dalam hal posisi. Sayangnya, rekan setim saya kembali merusak salah satu balapan saya dengan overtake bodoh."

Di Giannantonio belum berbicara dengan Morbidelli tentang Sprint sebelum ia berbicara kepada media, tetapi keduanya akan berbicara satu sama lain.

“Yang pasti, kami adalah rekan satu tim, jadi tim akan membuat kami berbicara, 100 persen,” ujarnya.

Meski merasa punya potensi lebih besar daripada hasil Sprint - ia finis kesembilan, lalu naik kedelapan setelah penalti Luca Marini karena melanggar regulasi tekanan ban minimum - Di Giannantonio puas dengan hasil hari Sabtunya di Mandalika secara keseluruhan.

“Kami harus senang karena pada akhirnya kami memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan dengan baik,” ujarnya. “Jadi, untuk besok juga, tujuan saya adalah untuk terus meningkatkan performa dan berada lebih di depan.”

Pembalap Italia itu menjelaskan bahwa ia mampu meningkatkan feeling-nya dengan perubahan keseimbangan dibandingkan hari Jumat.

“Keseimbangan motor telah banyak berubah,” ujarnya. “Yang pasti, trek ini adalah trek dengan tingkat cengkeraman yang sangat rendah. Sebenarnya, tahun lalu tidak terlalu buruk, tetapi tahun ini tampaknya tingkat cengkeramannya lebih buruk, jadi cengkeramannya lebih rendah.

“Jadi, kami hanya mengubah keseimbangan motor, untuk bergerak ke arah di mana cengkeraman di bagian belakang meningkat.”

Morbidelli: "Dia tidak jauh lebih cepat dari saya"

Membahas pertarungannya dengan Diggia, Franco Morbidelli tampak menanggapi situasi tersebut dengan lebih santai.

Sementara Di Giannantonio merasa terhambat oleh pertarungan tersebut, Morbidelli merasa kecepatan di antara mereka cukup mirip.

"Saya agak lambat," kata Morbidelli setelahnya. "Dia mencoba menyalip saya, tetapi saya selalu berhasil mengejarnya.

"Saya memang lebih lambat, tetapi dia kesulitan menyalip saya, jadi mungkin dia tidak jauh lebih cepat dari saya, hanya sedikit lebih cepat untuk memberi kesan mampu menyalip saya.

"Ketika dia di depan saya, saya bisa menyalipnya kembali, jadi sebenarnya kami serupa."