Bagnaia: Ducati Tidak Punya Jawaban atas Penderitaan MotoGP Mandalika

Akhir pekan kacau Francesco Bagnaia di Mandalika berakhir dengan kecelakaan di Grand Prix.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Francesco Bagnaia mengatakan Ducati "tidak punya jawaban" mengapa ia begitu kesulitan di Grand Prix MotoGP Indonesia, hanya satu minggu setelah mendominasi di Motegi.

Juara dunia ganda ini menyapu bersih akhir pekan Grand Prix Jepang tujuh hari yang lalu, dan tampaknya telah kembali ke performa terbaiknya setelah penggantian beberapa komponen ke spek 2024 yang telah memupuk kepercayaan dirinya.

Ducati menolak untuk mengonfirmasi laporan berulang dari VR46 bahwa kebangkitan Pecco Bagnaia dibantu oleh pengujian salah satu motor GP24 Franco Morbidelli di Misano.

Sepanjang akhir pekan di Mandalika, Bagnaia mengalami kesulitan, dengan pembalap Italia itu tertinggal hampir 30 detik dari pemenang di posisi terakhir dalam sprint dan berada di posisi terakhir di grand prix hari Minggu ketika ia terjatuh di lap kedelapan dari 27 lap.

Saat itu, Bagnaia mencatatkan lap dua detik lebih lambat dari pemenang akhirnya, Fermin Aldeguer, dengan Ducati spek 2024 yang dikendarai Gresini.

Bagnaia tidak menghadapi media pada hari Minggu, dengan Ducati menyatakan bahwa ini adalah "akibat dari kecelakaan", meski tidak dijelaskan lebih lanjut.

Merilis pernyataan singkat dari Bagnaia, pembalap Italia itu berkata: “Akhir pekan yang sangat mengecewakan, setelah apa yang terjadi minggu lalu.

“Posisi terdepan dan memenangkan kedua balapan. Saya berharap bisa tiba di sini dan… trek ini tidak pernah mudah bagi saya, tetapi saya selalu mendapatkan hasil yang bagus.

“Tahun lalu saya juga memenangkan sprint race dan finis ketiga. Tahun ini, tiba setelah GP Motegi, saya tidak merasakan hal yang sama seperti di Motegi.

“Saya tidak bisa merasakan hal yang sama seperti di Motegi. Saya hanya kesulitan.

“Kami tidak punya jawaban atas apa yang terjadi akhir pekan ini.

“Jadi, kami hanya memeriksa data, dan berharap para teknisi akan menemukan solusi untuk GP berikutnya dan mencoba bersaing untuk posisi tiga besar di kejuaraan.

“Saya ingin meminta maaf kepada tim atas kecelakaan itu. Saya berusaha keras, meskipun saya lebih lambat 1,5 detik, saya minta maaf karena saya ingin memperkecil jarak dengan posisi kedua terakhir dan saya akhirnya terjatuh.”

Penderitaan Bagnaia melengkapi derita untuk tim pabrikan Ducati, setelah Marc Marquez mengalami cedera tulang selangka setelah dijatuhkan oleh Bezzecchi pada lap pembuka GP Indonesia.

Semua ini terjadi sehari setelah Ducati memenangkan kejuaraan tim.

