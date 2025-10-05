Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Mandalika

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran 18 dari 22.

Fermin Aldeguer, Alex Marquez celebrate, 2025 Indonesian MotoGP
Fermin Aldeguer mendekati posisi tujuh besar klasemen kejuaraan dunia setelah meraih kemenangan debut gemilang di MotoGP Indonesia yang dramatis.

Setelah Marc Marquez dan pemenang Sprint Marco Bezzecchi tersingkir pada tabrakan di lap pembuka, Aldeguer menang atas Pedro Acosta dari KTM, sementara rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, melengkapi podium.

Alex Marquez kini telah unggul 88 poin dari Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara kedua setelah Pecco menjalani akhir pekan nol poin yang kontras dengan hasil Motegi.

Sementara itu, Acosta naik ke posisi kelima klasemen...

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Indonesia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)362(-183)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)274(-271)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)254(-291)
5^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)215(-330)
6˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)207(-338)
7=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)191(-354)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*181(-364)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)158(-387)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)128(-417)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)118(-427)
12=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)112(-433)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)108(-437)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)89(-456)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)77(-468)
16=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
17=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*70(-475)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)60(-485)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)51(-494)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)32(-513)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-529)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*6(-539)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

