Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Mandalika
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran 18 dari 22.
Fermin Aldeguer mendekati posisi tujuh besar klasemen kejuaraan dunia setelah meraih kemenangan debut gemilang di MotoGP Indonesia yang dramatis.
Setelah Marc Marquez dan pemenang Sprint Marco Bezzecchi tersingkir pada tabrakan di lap pembuka, Aldeguer menang atas Pedro Acosta dari KTM, sementara rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, melengkapi podium.
Alex Marquez kini telah unggul 88 poin dari Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara kedua setelah Pecco menjalani akhir pekan nol poin yang kontras dengan hasil Motegi.
Sementara itu, Acosta naik ke posisi kelima klasemen...
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Indonesia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|362
|(-183)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|274
|(-271)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|254
|(-291)
|5
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|215
|(-330)
|6
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|207
|(-338)
|7
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|191
|(-354)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|181
|(-364)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|158
|(-387)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|128
|(-417)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|118
|(-427)
|12
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|112
|(-433)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|108
|(-437)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|89
|(-456)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|77
|(-468)
|16
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|17
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|70
|(-475)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|60
|(-485)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|51
|(-494)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|32
|(-513)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-529)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|6
|(-539)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie