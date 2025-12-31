Miller Taruh Yamaha di 'Peringkat Atas' Daftar Motor MotoGP-nya

Jack Miller dari Pramac Racing menyebut Yamaha YZR-M1 "berada di posisi atas" dalam daftar motor yang pernah dikendarainya selama berkarier di MotoGP.

Sejak memulai debut kelas premier tahun 2015, Miller telah mengendarai motor [prototype milik Honda, Ducati, KTM, dan kini Yamaha.

Memenangi balapan untuk Honda dan Ducati, peralihan Miller ke Yamaha memberinya pengalaman pertama mengendarai motor MotoGP bermesin Inline-4.

Ia menjalani musim 2025 yang naik turun bersama Pramac, meraih hasil terbaik kelima di Grand Prix Amerika dalam perjalanannya menuju peringkat ke-17 di klasemen dengan M1.

Sepanjang tahun, Miller antusias dengan performa bagian depan M1, dan menyebutnya sebagai "motor spesial" saat membandingkan Yamaha dengan dengan motor lain yang pernah ia kendarai.

“Maksud saya, ini motor yang bagus,” katanya. “Ini era dan waktu yang berbeda.

"Waktu yang kami raih sekarang dengan motor ini, tiga tahun lalu, tidak ada artinya.

“Sulit untuk mengatakannya. Setiap tahun kami semakin cepat.

“Jadi, sangat menyenangkan bisa mengendarai motor ini, tentu saja, Anda tahu kekuatan dan kelemahannya.

“Tentu ada beberapa area yang ingin saya tingkatkan, seperti yang kita semua inginkan.

“Tapi motor ini berada di peringkat yang cukup tinggi. M1 adalah motor yang sangat istimewa.

“Saya sangat beruntung bisa mengendarainya.

“Dan saya senang transisi saya ke Yamaha berjalan lancar dan saya bisa menyesuaikannya, karena di atas kertas motor ini bukan untuk gaya berkendara saya.

“Tapi kami berhasil menyesuaikannya. Musim ini kami meraih beberapa hasil yang sangat bagus dan beberapa hasil yang sangat buruk.”

Miller akan tetap bersama Pramac untuk musim 2026, di mana ia akan membantu memimpin pengembangan motor V4 baru Yamaha.

Menghadapi masa depan yang tidak pasti di awal tahun 2025, pengalamannya yang luas dengan mesin V4 akhirnya membantunya mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Pramac.

Ia akan berpasangan dengan juara dunia Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, dan pengalaman Miller juga akan dibutuhkan untuk membantu superstar Turki tersebut beradaptasi.