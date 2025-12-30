Permintaan Bos Aprilia untuk Jorge Martin di Musim 2026

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan Jorge Martin harus "percaya pada dirinya sendiri" dan tidak perlu menunjukkan bahwa ia cepat di musim MotoGP 2026.

Martin, yang merupakan juara dunia 2024, hanya turun dalam tujuh putaran selama musim debutnya di Aprilia setelah berjuang melawan berbagai masalah cedera sepanjang tahun.

Ada beberapa kilasan kecepatan yang terlihat, khususnya saat ia melaju dari posisi ke-18 di grid ke posisi keempat di Hungaria.

Tapi waktu yang terbatas di atas RS-GP berarti ia masih harus terus beradaptasi menuju tahun keduanya di Noale.

Berbicara di akhir musim di Valencia, Massimo Rivola percaya Martin sekarang memahami potensi di Aprilia, tetapi sekarang harus "percaya pada dirinya sendiri" untuk dapat memanfaatkannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya pikir mereka berdua adalah orang-orang yang cukup cerdas," kata Rivola tentang Martin dan rekan setimnya Marco Bezzecchi.

“Saya rasa Jorge memahami bahwa ada potensi dalam tim ini dan motor ini, dan hal pertama yang perlu dipikirkan Jorge adalah percaya pada dirinya sendiri, percaya bahwa dia juga bisa berada di sana.

“Sebagai juara dunia, semua orang mengharapkan lebih banyak darinya.

“Tetapi, dia perlu memberi dirinya waktu karena dia tidak perlu menunjukkan kepada kita bahwa dia cepat; semua orang tahu dia sangat cepat.

“Tetapi terkadang, ketika Anda terlalu banyak berlatih, keadaan bisa berbalik melawan Anda. Jadi, ada jalan untuk melakukannya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin mencoba membatalkan kontraknya dengan Aprilia untuk tahun 2026 di pertengahan tahun, dengan alasan klausul performa.

Karena kurangnya waktu di atas motor, di mana ia saat itu baru mengikuti satu Grand Prix, Aprilia menolak permintaan ini dan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap pembalap Spanyol tersebut.

Martin akhirnya mengalah dan berkomitmen untuk tahun kedua kontraknya menjelang Grand Prix Ceko.

Dalam sebuah film dokumenter MotoGP baru-baru ini, Rivola mengkonfirmasi bahwa manajer Martin mengatakan kepadanya bahwa juara tahun 2024 itu memiliki tawaran dari Honda.

Terlepas dari semua drama di luar lintasan, Aprilia menikmati musim terbaiknya di MotoGP, dengan meraih empat kemenangan grand prix dan posisi runner-up di klasemen pabrikan.

Article continues below ADVERTISEMENT