Bos Ducati MotoGP Menyoroti Satu Momen Sulit dari Musim 2025

Ducati mencatat musim terbaik kedua mereka di MotoGP tahun lalu, dengan 17 kemenangan Grand Prix dari 22 balapan dan menyapu bersih ketiga gelar juara dunia.

Marc Marquez memenangkan 11 dari grand prix tersebut, serta 14 balapan sprint, untuk meraih gelar MotoGP ketujuhnya dengan lima putaran tersisa.

Sejak momen panas dengan Valentino Rossi pada tahun 2015, Marquez selalu mendapat sambutan buruk dari penggemar di Mugello dan Misano.

Pada tahun 2025, saat merayakan kemenangan di sprint di Mugello, ia dicemooh oleh penonton, yang menyebabkan Tardozzi menegur mereka.

Dalam sebuah film dokumenter DAZN tentang musim 2025 Marquez, Tardozzi mengingat kembali episode di Mugello tersebut dan mengulangi kekecewaannya atas permusuhan dari tahun 2015 yang terus mencoreng MotoGP.

“Itu adalah momen yang sangat sulit bagi saya karena ketika saya melihat tribun di Mugello, di mana lebih dari 50% mengenakan kaos merah,” katanya.

“Seorang pembalap sekaliber Marc, yang mengendarai Ducati di Mugello, dan telah menang, seharusnya tidak dicemooh. Saya benar-benar lelah dengan kenangan tahun 2015 itu.

“Cukup sudah, Anda bukan penggemar motor sejati jika terus memikirkan hal itu.

“Situasi itu benar-benar mengganggu saya. Pertama, karena Anda harus menghormati pemenang.

“Kedua, karena kita berada di Mugello, Anda mengenakan kaus merah, Anda tidak bisa mencemooh Marc.

“Jadi itu adalah gestur yang muncul secara naluriah karena alasan-alasan tersebut.

“Dan saya tegaskan, cukup sudah tentang tahun 2015, setelah 10 tahun?

“Cukup, karena saya sudah mengatakannya, saya akan mengatakannya lagi, kenyataannya itu bukan hanya kesalahan Marc.

“Kesalahan dibagi 50/50; Marc melakukan kesalahan, dan Valentino Rossi juga melakukan kesalahan, jadi cukup sudah.”