Ezpelata Menekankan Pertumbuhan MotoGP Ada di Luar Trek

Dalam wawancara dengan Financial Times, kepala bagian olahraga Dorna, Carlos Ezpeleta, menjabarkan arah ‘global’ MotoGP di masa depan setelah akuisisi senilai €4,3 miliar tahun lalu oleh pemilik F1, Liberty Media.

Berikut beberapa poin pentingnya...

MotoGP terlalu Eropa-sentris

Carlos Ezpeleta: “Kami sadar dan memahami bahwa, misalnya, jumlah balapan kami saat ini sangat didominasi Eropa, hampir dua pertiga, dan kami melihat hal itu akan menjadi lebih global di masa depan.”

14 dari 22 balapan saat ini berada di Eropa.

83% pendapatan hak siar media berasal dari Eropa pada tahun 2024. Asia, meskipun tumbuh, hanya menghasilkan 9%. Tetapi pendapatan dalam hal pendapatan dari biaya balapan jauh lebih dekat dengan Eropa, yaitu 23%.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pertumbuhan di AS sekarang menjadi 'prioritas utama'. Amerika hanya menyumbang 4 persen dari pendapatan hak siar media pada tahun 2024, dan 7 persen dari biaya balapan.

Pembalap "Superhero"

MotoGP percaya bahwa para pembalapnya adalah "superhero" tetapi kurang dipasarkan.

Ezpeleta: “Para pembalap kami lebih seperti gladiator daripada atlet lainnya, dan saya pikir ini tentang menceritakan kisah tentang bagaimana superhero hadir dalam berbagai bentuk dan rupa… Orang-orang harus mengenal mereka di luar motor, tanpa helm.”

Ezpeleta mengakui MotoGP belum memanfaatkan video pendek dan konten di balik layar sebaik olahraga saingannya.

Sponsor 'non-endemik' jadi prioritas.

MotoGP ingin mengurangi ketergantungannya pada sponsor olahraga motor tradisional ('endemik').

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sekitar tiga perempat sponsor MotoGP saat ini berasal dari kategori endemik. Sektor target di masa depan termasuk 'jasa keuangan, produk perawatan pribadi, dan teknologi'.

Ezpeleta mengatakan kepada FT bahwa MotoGP ingin membawa merek tersebut ke, "Tempat-tempat yang tidak diharapkan orang untuk kami berada," mulai dari mode dan musik hingga bandara dan supermarket.

Kontrak 2027 tidakakan mengikuti konsep "sharing revenue" F1

MotoGP saat ini sedang menegosiasikan perjanjian tim untuk siklus kontrak lima tahun berikutnya, yang dimulai pada tahun 2027.

Meskipun para pabrikan dikabarkan mendorong sistem pembagian pendapatan ala F1, Ezpeleta mengatakan kepada FT bahwa model biaya tetap MotoGP kemungkinan tidak akan berubah.

Ia memperingatkan bahwa pembayaran berbasis kinerja dapat "memperburuk masalah" dengan memprioritaskan hasil di lintasan daripada pertumbuhan global.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, meningkatnya valuasi tim menarik dana investasi, yang mungkin akan mendorong jaminan yang lebih lama daripada lima tahun biasanya.

“pertumbuhan yang lebih besar” ada di luar trek jalur

MotoGP akan memperkenalkan serangkaian regulasi teknis baru pada tahun 2027, yang dirancang untuk menurunkan kecepatan maksimum dan meningkatkan kemampuan menyalip.

Ezpeleta mengatakan tahun 2027 akan menghadirkan “Motor yang lebih aman, lebih menghibur, lebih banyak aksi menyalip.

"Namun pertumbuhan yang lebih besar akan datang dari hal-hal yang terjadi di luar lintasan.”