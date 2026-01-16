Rossi Prediksi Bagnaia dan Martin Bangkit di Tahun Transisi MotoGP

Dengan desain mesin yang dibekukan untuk sebagian besar pabrikan dan fokus pengembangan beralih ke mesin 850cc baru,Valentino Rossi menganggap MotoGP 2026 sebagai tahun "transisi".

Namun, "setiap musim memiliki ceritanya sendiri", dan The Doctor memprediksi mantan juara dunia Francesco Bagnaia dan Jorge Martin dapat "kembali ke performa terbaik mereka".

Kedua pembalap menjalani musim 2025 yang buruk, meskipun karena alasan yang sangat berbeda.

Bagnaia kesulitan beradaptasi dengan Ducati GP25 terbaru, membuatnya tertinggal dari Marquez bersaudara, dan kemudian juga kalah dari Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Pedro Acosta dari KTM di klasemen kejuaraan dunia.

Sementara itu, Martin hanya memulai delapan balapan selama musim pertama yang penuh cedera bersama Aprilia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dari sudut pandang teknis, tidak banyak yang berubah. Ini adalah musim transisi; semua pabrikan sudah melihat ke depan ke tahun 2027 dan sudah mengerjakan motor baru,” kata Rossi kepada Sky Italia.

“Motor-motornya sangat mirip dengan tahun lalu, tetapi setiap musim memiliki ceritanya sendiri. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tampil di bawah potensi mereka: terutama Pecco, tetapi juga Martin, misalnya.

“Kami berharap mereka semua berada dalam kondisi terbaik dan Franco serta Diggia juga dapat melangkah maju dan menjadi lebih kuat. Kemudian kita akan lihat.”

Duet pembalap Rossi di VR46, Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio, berupaya meningkatkan konsistensi untuk mengakhiri paceklik kemenangan MotoGP selama dua tahun.

"Levelnya sangat tinggi dan, yang terpenting, di MotoGP semua orang kuat dan semua motornya kuat," kata Rossi pada peluncuran tim VR46 hari Rabu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Masalahnya adalah di satu trek motornya bagus, performanya baik dan bisa bersaing memperebutkan podium. Kemudian minggu berikutnya semuanya sama tetapi tidak ada yang berhasil lagi dan kita harus mencoba untuk mengembalikan performa di akhir pekan.

"Karena semua orang sangat cepat dan sangat dekat, hanya butuh sesaat untuk beralih dari bersaing memperebutkan podium ke finis di urutan kesepuluh. Itulah kuncinya.

"Kita juga harus berkembang sebagai tim dan mencoba untuk selalu siap tampil cepat di berbagai trek."

Di Giannantonio dan Morbidelli berada tepat di belakang Bagnaia untuk posisi keenam dan ketujuh di klasemen pembalap tahun lalu.

Tes pra-musim 2026 akan dimulai di Sepang, Malaysia pada 3 Februari.

Article continues below ADVERTISEMENT