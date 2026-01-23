Gigi Dall'igna Sindir Bos Aprilia soal Rumor Acosta ke Ducati

Gigi Dall’Igna membalas pernyataan CEO Aprilia, Massimo Rivola, yang mengklaim Pedro Acosta akan bergabung dengan Ducati pada tahun 2027 selama acara peluncuran tim tersebut pekan lalu.

Pasar pembalap MotoGP 2027 tampaknya akan sangat sibuk dengan semua kontrak tim pabrikan akan berakhir di tahun ini, yang membuat setiap pembalap akan menentukan masa depannya cepat atau lambat tahun ini.

Salah satunya adalah Acosta, yang diprediksi akan pergi dari tim pabrikan KTM pada akhir musim setelah 2025 yang sulit.

Acosta berulang kali dikaitkan dengan tim pabrikan Ducati, dengan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa ia telah menandatangani kontrak.

Rumor ini juga dikompori oleh Rivola, yang mengatakan kepada Moto.it selama acara peluncuran 2026 Aprilia pekan lalu: “Saya yakin Marc [Marquez] akan tetap di Ducati.

“Pedro sudah mengatakan bahwa ia menginginkan Ducati dengan segala cara, jadi itu praktis merupakan jodoh yang sempurna.”

Komentar pedas Dall'Igna untuk Rivola

Topik pasar pembalap juga jadi bahasan utama selama peluncuran Ducati, Senin (19/1) di mana mereka menegaskan perpanjangan kontrak Marc Marquez adalah prioritas.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Spanyol DAZN, General Manager Ducati, Gigi Dall’Igna, juga menanggapi komentar Rivola.

“Saya melihat bahwa Rivola lebih banyak berbicara tentang Ducati daripada Aprilia dalam presentasinya,” katanya. “Tentu saja, saya akan membiarkan dia mempertimbangkan semua hal yang dia inginkan.

“Tujuan kami adalah menandatangani kontrak dengan Marc, yang merupakan juara dunia bertahan, seperti yang kami lakukan dengan Pecco [Bagnaia] pada tahun 2024.

“Tujuannya adalah untuk menandatangani kontrak dengan orang yang memenangkan kejuaraan bersama kami, kemudian menyelesaikan kontrak dengan Marc sebelum dimulainya musim.

“Semuanya belum siap. Kami sedang mengerjakannya, tetapi saya yakin.”

Manajer Acosta, Albert Valera, mengomentari masa depan pembalapnya selama peluncuran Aprilia, di mana ia hadir bersama kliennya yang lain, Jorge Martin.

Valera mencatat bahwa hubungan jangka panjang dengan VR46 untuk Acosta bisa menjadi pilihan, tetapi fokusnya adalah untuk mengamankan posisi di tim pabrikan bagi pembalap Spanyol tersebut.

Dari grid saat ini, hanya duo LCR Johann Zarco dan Diogo Moreira, serta Toprak Razgatlioglu dari Pramac, yang telah mengkonfirmasi kontrak hingga 2027.

