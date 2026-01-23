Yamaha Peringatkan "Tidak ada Keajaiban" di MotoGP

Yamaha memasuki era baru dengan beralih dari mesin Inline4 - yang memberi delapan gelar kelas premier dalam dua dekade - menjadi mesin V4 di YZR-M1 untuk musim 2026.

Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Presiden Yamaha Motor Racing Takahiro Sumi mengungkapkan pada peluncuran tim hari Rabu bahwa "tanda-tanda menggembirakan" sudah terlihat sejak tahap awal proyek V4.

“Salah satu targetnya adalah untuk mendapatkan rentang performa yang lebih luas,” kata Sumi, yang bertanggung jawab langsung atas M1 selama kemenangan gelar juara Yamaha terakhir pada tahun 2021 bersama Fabio Quartararo.

“Bahkan di tahap awal, kami menemukan kemajuan yang menggembirakan dalam beberapa elemen kunci, seperti stabilitas yang lebih baik saat pengereman dan akselerasi, serta feeling yang konsisten dalam long-run.

“Sebenarnya, ada beberapa poin yang setara dengan mesin Inline 4 yang sudah sangat familiar. Tetapi sekarang kami mengintegrasikan seluruh pengetahuan dan pengalaman kami ke dalam arsitektur ini.”

Fabio Quartararo's 2026 Yamaha.

Setelah tiga musim tanpa kemenangan, Yamaha membuat keputusan teknis terbesar di era MotoGP dengan menghentikan desain Inline untuk tahun 2026.

Sebelum peralihan tersebut, versi prototipe awal V4 muncul sebagai peserta wildcard untuk Augusto Fernandez selama tiga balapan tahun lalu.

Langkah ambisius Yamaha ini berarti mereka akan memakai tiga mesin yang sangat berbeda dalam tiga musim MotoGP berturut-turut: M1 1000cc Inline pada tahun 2025, V4 1000cc pada tahun 2026, dan V4 850cc, dengan ban Pirelli dan tanpa perangkat ride-height, pada tahun 2027.

“Ini bukan hanya tentang mengubah mesin, tetapi semua komponen, tata letak, semuanya berbeda,” kata Sumi tentang V4 2026.

“Jadi, pertama-tama, tentu saja, kami berkonsentrasi pada mesin, untuk memiliki tenaga yang baik guna membantu para pembalap. Tetapi juga, karakteristik motor telah berubah total.

"Begitu kami menemukan pengaturan dasar, kami seharusnya sangat stabil dan cepat. Tetapi sekarang, kami masih mencari keseimbangan terbaik.

"Minggu depan di Sepang, dengan semua pembalap dan semua motor, kami akan mencoba untuk menemukan pengaturan dasar sesegera mungkin. Motor sebelumnya juga memiliki beberapa poin bagus yang tidak ingin kami hilangkan."

Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio, mengingatkan agar berhati-hati terhadap ekspektasi V4.

“Tidak ada keajaiban dalam olahraga ini,” katanya. “MotoGP adalah olahraga mekanis, dan Anda perlu menerima bahwa ada perjalanan panjang untuk kembali ke performa terbaik.”

Meskipun Quartararo hanya kalah dari Marquez bersaudara di kualifikasi musim lalu - dengan lima pole position - kecepatan Yamaha dengan ban bekas dan kemampuan untuk bertarung merupakan kelemahan utama.

“Pada lap cepat kami menemukan kecepatan,” kata Pavesio. “Tetapi kami kekurangan konsistensi dan performa sepanjang balapan.

“Untuk musim depan, kami percaya paket V4 memberi kami lebih banyak potensi untuk berkembang sepanjang tahun. Kami ingin belajar, para pembalap ingin mengendarainya, dan kami berharap motor ini akan meningkat selangkah demi selangkah.”

Mesin V4 "fondasi" untuk motor 850cc Yamaha

Pavesio juga mengkonfirmasi bahwa peralihan ke V4 dilakukan sebagai "fondasi" untuk tahun 2027.

"Kami percaya pada diri kami sendiri, dan kami percaya bahwa perjalanan [V4] yang telah kami pilih adalah yang benar," katanya.

"Selain itu, kami percaya bahwa ketika Anda harus mengejar ketertinggalan, Anda perlu berani dan tegas.

"Dan inilah mengapa keputusan untuk beralih ke konfigurasi V4 pada tahun '26 diambil.

"Motor ini pasti memiliki potensi lebih besar daripada yang kami gunakan pada tahun 2025. Selain itu, konfigurasi V4 adalah yang memproyeksikan kami di era 2027-2031.

"Jadi, ada dua alasan [untuk beralih ke V4]: Untuk mengejar ketertinggalan performa pada tahun 2026, tetapi juga, jujur ​​saja, ini akan menjadi fondasi untuk tahun MotoGP berikutnya."

Quartararo, rekan setimnya Alex Rins, serta pembalap Pramac Jack Miller dan Toprak Razgatlioglu selanjutnya akan mengendarai Yamaha V4 baru selama Sepang Shakedown akhir bulan ini.

