MotoGP Qatar: Bagnaia Berjaya pada Hari Minggu di Lusail

Juara bertahan Francesco Bagnaia membayar tunai kekalahannya pada Sprint Race hari Sabtu dengan finis pertama pada MotoGP Qatar yang membuka musim 2024 di Sirkuit Lusail, Minggu (10/3).

Hanya finis keempat pada hari Sabtu, Bagnaia langsung menyalip Brad Binder (KTM) dan pemenang Sprint Race Jorge Martin (Pramac Ducati) pada putaran pembuka Grand Prix dan mengontrol balapan sampai finis.

Binder dan Martin bergabung dengan Bagnaia di podium, dengan Marc Marquez finis keempat - sebagai pembalap GP23 terbaik - pada balapan Grand Prix pertamanya di Gresini.

Start balapan sempat ditunda setelah adanya masalah di grid yang dialami Raul Fernandez, dengan balapan dikurangi dari 22 menjadi 21 lap.

Dengan banyak pebalap menderita keausan ban pada akhir Sprint, para pemimpin memulai Grand Prix dengan berhati-hati.

Satu-satunya pengecualian adalah rookie Pedro Acosta - yang dengan cepat naik ke posisi kelima mengapit Marquez bersaudara - namun pendekatan agresifnya pada awal balapan terbukti mahal.

Sementara kebuntuan di depan terpecahkan saat Bagnaia tiba-tiba turun ke pertengahan 1 menit 52 detik di lap sepuluh.

Melihat peluang, Martin menerjang melewati Binder untuk mencoba mengejar Bagnaia, tapi dia tidak bisa menggoyahkan pebalap KTM itu, yang membalas satu putaran kemudian.

Acosta terlihat bertarung keras melawan Marc Marquez. Namun saat ban belakangnya berasap, remaja Spanyol itu mulai kehilangan posisi sampai akhirnya finis kesembilan.

Dengan Acosta tak lagi menggangu, Marc Marquez melenggang untuk finis keempat. Di depannya, Martin coba melakukan upaya terakhir untuk menyalip Binder, namun gagal.

Di belakang Marc Marquez, Enea Bastianini, Alex Marquez, dan Fabio di Giannantonio melengkapi posisi tujuh besar.

Aleix Espargaro memasuki Grand Prix sebagai favorit setelah menjadi pebalap tercepat di akhir Sprint, saat finis ketiga. Namun bintang Aprilia itu menderita start buruk dan tertatih-tatih finis di urutan kedelapan. Rekan satu timnya Maverick Vinales tidak lebih baik, karena dia hanya finis ke-10.

Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (LCR Honda) dan Joan Mir (Repsol Honda) bertarung untuk status motor Jepang terbaik di urutan ke-11, ke-12, dan ke-13.

Jack Miller kehilangan bagian depan KTM-nya di Tikungan 1 di awal balapan, bergabung kembali di posisi terakhir.

Setelah masalah di grid yang memaksanya mengganti motor cadangan, Fernandez kemudian masuk pit dan pensiun.

Seluruh pebalap memilih kombinasi ban Medium-Medium kecuali Takaaki Nakagami yang memilih ban depan Soft.

2024 Qatar MotoGP, Lusail - Race Results MotoGP Qatar - Lusail Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 21 Lap 2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.329s 3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +1.933s 4 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +3.429s 5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +5.153s 6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +6.791s 7 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +9.161s 8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +11.242s 9 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +11.595s 10 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +13.197s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +17.701s 12 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +18.075s 13 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +18.437s 14 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +19.194s 15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +20.717s 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +24.093s 17 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +24.106s 18 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +24.641s 19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +25.556s 20 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +42.422s 21 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +42.761s Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) DNF

*Rookie.