NASCAR: Reddick Meraih Pole di Indianapolis Road Course

Setelah akhir pekan yang liar di Pocono yang melihat pemenang balapan dan runner-up finisher didiskualifikasi, NASCAR Cup Series telah mendarat di Ibukota Balap Dunia, untuk double-header yang unik dengan seri IndyCar.

Indianapolis Motor Speedway pernah dilihat sebagai balapan Crown Jewell di kalender NASCAR, tetapi seri ini tidak berjalan di oval sejak 2020. Untuk tahun kedua berturut-turut, pembalap akan menempuh jalur jalan raya sepanjang 2,439 mil.

Perlombaan memberikan banyak drama tahun lalu ketika AJ Allmendinger keluar sebagai yang teratas, setelah menyelesaikan dengan panik yang melibatkan banyak pembalap yang terdorong keluar lintasan saat memperebutkan posisi terdepan. Ada juga masalah dengan pengekangan yang keluar dari lintasan, yang mengakibatkan beberapa insiden yang memakan banyak mobil. Dengan itu tidak lagi menjadi masalah, pengemudi dapat mengatasi layout road course yang terdiri dari 14 tikungan.

Reddick membukukan putaran di 99,378 mph di babak final kualifikasi untuk mendapatkan tempat awal teratas untuk besok. “Itu akhirnya menjadi lap yang cukup bagus. Saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik, tetapi sangat menyenangkan mengetahui bahwa kami benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat.

"Semua orang di RCR, ECR berkuasa di bawah kap ini. Seluruh grup ini, tim 8, melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempersiapkan beberapa minggu terakhir untuk balapan ini. Sepertinya kita akan melanjutkan dari yang terakhir kita tinggalkan di Road America, jadi itu bagus.”

Bergabung dengan Reddick di barisan depan adalah Austin Cindric, yang memimpin sesi latihan pembukaan. Cindric tidak asing dengan fasilitas ini, dan akan menjadi salah satu favorit besok.

Baris 2 menampilkan sepasang pembalap muda berbakat lainnya di Chase Briscoe dan Christopher Bell. Briscoe berada di posisi untuk memenangkan balapan ini tahun lalu, tetapi dihukum di lap penutup saat dia bertarung dengan Denny Hamlin. Baris 3 dikuasai Tim Penske, dengan Joey Logano dan Ryan Blaney mengakhiri hari yang luar biasa bagi organisasi.

Blaney masih memburu kemenangan pertamanya musim ini, yang akan menjaminnya mendapat tempat playoff. Pembalap Ford sangat kuat, seperti yang dibuktikan Michael McDowell dengan upaya kualifikasi tempat ke-7. Chase Elliott akan mulai di sampingnya di 8. Melengkapi sepuluh besar di kualifikasi adalah Todd Gilliland dan Kyle Busch.

Rekan setim Hendrick Motorsports Kyle Larson dan Chase Elliott berada di urutan ke-3 dan ke-4 tahun lalu, bergabung untuk memimpin 42 lap. Larson, yang lolos ke peringkat 22, menjalani rekor tanpa kemenangan terpanjang sejak bergabung dengan organisasi tersebut.

Chase bisa jadi orang yang akan coba dikalahkan semua orang besok. Juara Piala 2020 telah memenangkan tiga dari lima balapan terakhir, dan menjadi runner-up di dua lainnya. Selama rentang itu, Elliott membangun keunggulan 89 poin dari tempat kedua dalam klasemen, mendorong keunggulannya dari 30 poin menjadi 133 memasuki akhir pekan ini.

Meski dinyatakan sebagai pemenang akhir pekan lalu di Pocono, pembalap Hendrick Motorsports itu belum siap untuk merayakannya dengan cara apa pun. “Saya agak lebih terkejut dengan itu daripada apa pun,” kata Elliott. “Saya tidak berpikir ada pembalap yang ingin menang dengan cara itu. Saya tentu tidak. Saya finis ketiga, begitulah cara saya melihatnya.”

“Saya merasa tidak pantas merayakan kemalangan orang lain,” lanjut Elliott. “Itu belum tentu sesuatu yang saya banggakan atau akan saya banggakan selama situasi ini. Saya pikir kami benar-benar beruntung berada di urutan ketiga, jujur dengan Anda."

Chase mengatakan dia tidak merasa seolah-olah dia mendapatkan trofi untuk balapan itu, dan dia tidak akan meminta Denny untuk itu. Hamlin membawa trofi ke sini, dan akan memberikannya kepadanya.

Dengan empat kemenangan dan lima kemenangan stage, Elliott menambahkan 25 poin playoff lagi, terbanyak dalam seri ini. Jika dia mendapatkan kejuaraan musim reguler, dia akan menerima tambahan 15 poin menuju ke babak playoff.

Kembali ke balapan 2019 di Watkins Glen, Chevrolet telah memenangkan 13 dari 14 balapan terakhir di lapangan.

Hamlin memimpin 27 lap dalam balapan ini tahun lalu, dan berada di posisi untuk menang sampai kontak dengan Hoosier Chase Briscoe membuatnya keluar jalur dari posisi terdepan. Dia akan memiliki penebusan di pikirannya ketika dia mulai 15 besok, di samping kemenangan yang diambil dari timnya Minggu lalu di Pocono.

Masalah bagi Hamlin, dan pembalap Joe Gibbs Racing lainnya, adalah bahwa organisasinya tidak bagus di non-oval musim ini. Toyota secara keseluruhan telah berjuang keras di lapangan, dan berdasarkan kualifikasi hari ini, kemenangan besok akan menjadi keajaiban kecil.

Dalam tiga event road course sejauh musim ini, keempat mobil JGR memiliki rata-rata posisi finis ke-14 di Circuit of the Americas. Mobil dengan finis tertinggi di Sonoma berada di urutan 26, dan mereka berada di urutan 13, 17, 18, dan 29 di Road America. Dua Toyota dari tim satelit mereka berada di peringkat 32 dan 38 di COTA, 18 dan 36 di Sonoma, dan 27 dan 35 di Road America.

Kurt Busch tidak akan kembali ke Toyota-nya akhir pekan ini. Pembalap 23XI Racing itu masih belum dinyatakan lulus secara medis untuk mengemudi karena ia terus pulih dari gegar otak yang dideritanya dalam kecelakaan saat kualifikasi akhir pekan lalu di Pocono. Dia finis di urutan ke-6 dalam balapan ini tahun lalu, mengemudi untuk pemilik tim saat itu, Chip Ganassi.

Ty Gibbs akan menggantikan Kurt di No. 45 Camry sekali lagi. Cucu Joe Gibbs yang muda dan berbakat membuat debut seri Pialanya akhir pekan lalu, dan tidak mengecewakan.

Gibbs memulai di bagian belakang lapangan, menghindari masalah, dan hampir meraih finis 15 besar. Finish di tempat ke-16 sangat mengesankan, mengingat dia belum pernah mengendarai mobil NextGen sebelum dia mengambil bendera hijau.

"Saya akan mengambilnya," kata Gibbs setelah balapan di Pocono. “Saya masih berharap saya bisa menyatukannya sedikit lebih cepat, tetapi ini adalah pengalaman bagi saya dalam hidup saya yang akan saya pelajari, dan saya akan memegang dan selalu mengingat bagaimana rasanya dan bagaimana rasanya di Piala saya. debut."

Road Course IMS dapat memberikan hasil yang lebih baik besok. Gibbs akan memulai dari P26 tetapi ia memiliki reputasi sebagai jagoan road course. Tiga dari delapan kemenangan balapan Xfinity-nya diperoleh di Watkins Glen, Road America, dan Daytona road course, yang merupakan awal karier pertamanya dalam seri tersebut.

Wajah baru lainnya telah hadir di Indy. Mantan pembalap Formula 1 Daniil Kyvat membuat debut NASCAR-nya akhir pekan ini. Kyvat, yang menempati posisi start ke-36, mengendarai Toyota No. 26 untuk Tim Hezeberg. Dalam 110 start F1, Kyvat memiliki tiga podium dengan tiga tim yang berbeda. Start terakhirnya terjadi di final 2020 di Abu Dhabi.

Ini adalah pertama kalinya Daniil ke Indianapolis. "Saya sangat senang bisa melakukan debut NASCAR Cup Series saya di Indianapolis," katanya. “Saya ingin memberikan banyak energi untuk NASCAR sekarang, untuk memberikan diri saya kesempatan terbaik untuk menjadi sangat kompetitif.

"Saya orang yang kompetitif dan saya ingin mencapai hasil yang kuat di sini. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang sangat keren setelah Formula saya. 1 karir. Setelah Formula 1, saya tidak bisa melihat sesuatu yang lebih keren dari NASCAR, itu pasti."

Beberapa pesaing akan mulai di bagian belakang lapangan besok. Kevin Harvick, Bubba Wallace, Allmendinger, Ross Chastain, Larson, William Byron, Martin Truex Jr, Alex Bowman, dan Erik Jones semuanya akan memulai dari urutan ke-18 atau lebih buruk.

Setelah balapan IndyCar dan NASCAR Xfinity, balapan Cup Series di Indianapolis akan digelar pada Senin dini hari pada 1:30 dini hari di Mola.