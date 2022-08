Hujan Batalkan Kualifikasi Daytona, Larson-Elliott Kuasai Baris Depan

Akhir pekan lalu, hujan menjadi awal yang menarik untuk balapan di Watkins Glen. Namun, kali ini alam telah membatalkan kualifikasi untuk balapan terakhir di musim reguler NASCAR Cup 2022.

Apa yang dijadwalkan menjadi balapan akhir pekan singkat di Daytona semakin dipangkas. Tidak ada latihan, tidak ada kualifikasi, hanya satu balapan besar pada malam hari.

Daytona International Raceway sekali lagi akan menjadi panggung akbar karena 16 pembalap untuk babak playoff akhirnya diputuskan. Ada 15 pembalap yang akan memperebutkan dua tempat terakhir playoff besok malam.

Ada sejumlah skenario yang bisa dimainkan pada balapan besok malam. Jika salah satu dari 14 pembalap yang sudah berada di babak playoff memenangkan perlombaan, dua tempat terakhir akan ditentukan berdasarkan poin. Kedua tempat itu saat ini dipegang oleh Ryan Blaney dan Martin Truex Jr. Mereka berdua akan maju ke babak playoff dalam situasi itu. Jika pemenang baru muncul, kekacauan akan terjadi.

15 pembalap yang memperebutkan salah satu dari dua tempat terakhir playoff adalah Blaney, Truex, Erik Jones, Aric Almirola, Austin Dillon, Bubba Wallace, Chris Buescher, Justin Haley, Michael McDowell, Ricky Stenhouse Jr, Cole Custer, Brad Keselowski, Harrison Burton , Ty Dillon, dan Todd Gilliland.

Blaney memasuki hari Sabtu dengan optimisme paling tinggi di antara para pesaing. Pemain berusia 28 tahun ini memenangkan perlombaan ini tahun lalu dan akan meraih tempat playoff ke-16 bahkan jika Truex menang.

Blaney memiliki sepasang runner-up di Daytona 500 2017 dan 2020 dan pada 2018, memimpin 118 dari 207 lap. Dia memiliki 191 lap memimpin dalam 14 dimulai di trek ini, dan mulai besok 16. Secara keseluruhan, Blaney finis di urutan ke-6 atau lebih baik dalam lima balapan Daytona terakhir.

Truex tidak pernah sukses di superspeedways, menyelesaikan 13 atau lebih buruk dalam enam dari tujuh balapan terakhir di Daytona. Pembalap Joe Gibbs Racing tidak pernah menang dalam 69 kali start superspeedway-nya, tetapi memenangkan dua etape pertama Daytona 500 tahun ini. Itu mungkin jalannya untuk masuk ke babak playoff, jika dia bisa mengumpulkan poin panggung yang cukup besok malam.

"Daytona menarik," kata Truex. "Ini bukan salah satu trek saya yang lebih baik, tapi saya sangat menikmati datang ke sini. Di Daytona 500 tahun ini, kami memiliki mobil yang sangat kuat dan memimpin lap, memenangkan dua etape pertama. dan kami merasa baik tentang banyak hal.

"Kemudian, kami memiliki masalah di pit road dan harus mundur dan kami tersapu dalam kecelakaan." Martin berbaris di urutan ke-13 besok, dan akan mencoba untuk tetap berada di depan.

“Bagi saya strategi di Daytona adalah mencoba untuk tetap berada di depan sebanyak mungkin atau sedekat mungkin dengan yang Anda bisa dan berharap ketika kecelakaan besar terjadi, itu ada di belakang Anda.

"Bagi kami, sebanyak wild card balapan seperti ini, saya pikir kami akan memiliki peluang bagus untuk menang dan akan sangat bagus untuk mendapatkan kemenangan superspeedway pertama kami dengan semua yang dipertaruhkan. Ini akan menjadi cerita yang cukup bagus."

Satu pembalap yang sudah mengunci playoff adalah Chase Elliott, yang menyelesaikan kejuaraan musim reguler akhir pekan lalu di Watkins Glen. Dia datang ke akhir pekan dengan banyak motivasi. Dia frustrasi setelah rekan setimnya Larson meluncur ke dia pada restart terakhir balapan itu, mencuri kemenangan. Kedua pembalap akan start di barisan depan untuk balapan besok.

Chase juga tidak pernah menang di Daytona, yang jelas ada dalam daftar trek untuk ditaklukkan: "Saya pikir itu hanya keseimbangan yang benar-benar harus Anda coba temukan dan itu adalah salah satu yang tidak dapat saya katakan bahwa saya benar-benar menemukan sebagus orang-orang itu," kata Elliott.

"Anda harus memilikinya. bakat untuk itu. Anda harus menikmatinya dan merangkulnya. Bagi saya, itu semacam langkah pertama untuk memahaminya, hanya merangkulnya. Saya tidak tahu tentang bagian mencari tahu, tapi itu sudah dianut. "

Larson menyukai ide untuk memulai di depan tetapi dia juga menyadari posisi poin mereka. “Ini akan menjadi balapan yang liar, terutama di etape terakhir ketika para pembalap akan mengincarnya.

"Dalam kasus kami, ada empat atau lima dari kami yang mendekati posisi kedua dalam poin. Kami tidak bisa melupakan itu. Kami perlu kejar poin untuk mencoba dan tetap di depan sepanjang balapan untuk finis kedua di poin musim reguler dan dapatkan sepuluh poin bonus tambahan itu. Tujuan kami adalah mencapai finis dan mengalahkan orang-orang di belakang kami dalam poin."

Dua pebalap yang mulai di Baris 2 besok telah menjalani minggu yang luar biasa, mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Joey Logano menyelesaikan perpanjangannya dengan Team Penske pada hari Rabu, dan sebelumnya hari ini, Trackhouse Racing mengumumkan kesepakatan baru untuk mempertahankan Daniel Suarez di NO. 99 Chevrolet.

Suarez ditanya tentang strategi mereka untuk Daytona: “Kami di sini untuk memenangkan kedua tahap dan kemudian memenangkan perlombaan,” kata Suarez.

“Itu selalu menjadi strategi kami. Kami menginginkan trofi. Jika Anda melakukan itu, poin akan selalu muncul dengan sendirinya. Saya pikir kami adalah tim juara. Bagian yang indah adalah kami menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Saya jamin Anda dalam sebulan dari sekarang kami akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Kami akan terus bekerja."

Itu bukan satu-satunya pengumuman pembalap hari ini, karena Stewart Haas Racing mengumumkan bahwa Aric Almirola memang akan kembali ke tim musim depan.

Almirola mengumumkan sebelum musim bahwa ini akan menjadi yang terakhir sebagai pembalap penuh waktu, tetapi dia dikabarkan akan mempertimbangkannya kembali dalam beberapa pekan terakhir. Itu menjadi resmi hari ini ketika pria berusia 38 tahun itu menandatangani kontrak multi-tahun baru untuk tetap berada di Mustang No. 10.

Hanya ada satu tempat playoff untuk diperebutkan sampai berita keluar kemarin bahwa Kurt Busch tidak akan menjadi bagian dari playoff. Pembalap Toyota No. 45 untuk 23XI Racing telah menarik permintaan pengabaiannya, karena dia tidak akan siap untuk kembali ke mobil minggu depan ketika playoff dimulai. Mobil masih akan memenuhi syarat untuk Owner Championship dan Ty Gibbs akan terus mengisi saat Busch melanjutkan pemulihannya.

“Sebanyak yang saya inginkan dan harapkan untuk bisa kembali ke mobil No. 45 untuk membuat playoff dengan tim kami, itu masih bukan waktu yang tepat bagi saya,” kata Busch. “Selain tidak diizinkan untuk kembali ke balapan, saya tahu bahwa saya belum siap untuk kembali ke mobil.

"Saya menghormati olahraga NASCAR, rekan-rekan pebalap saya dan para penggemar terlalu banyak untuk mengambil tempat playoff jika saya tahu saya tidak dapat bersaing untuk kejuaraan musim ini.

"Keputusan itu tidak mudah, tetapi saya tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya akan terus meluangkan waktu untuk pulih dan memperkuat saat saya bersiap untuk kembali ke mobil dan akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu 23XI melanjutkan kesuksesan yang kami miliki musim ini.”

Satu-satunya pembalap Toyota yang mulai masuk 12 besar besok adalah Christopher Bell. Tiga dari driver "menang dan Anda masuk" mulai di dekat bagian depan. Buescher mulai 8, McDowell di 9, dan Jones di 11. Truex, Custer, Blaney, Haley, Stenhouse, dan Austin Dillon akan dimulai antara tanggal 13 dan 21 besok.

Melihat ke belakang lapangan, Bubba Wallace akan memiliki pekerjaan paling banyak untuk dilakukan besok. Dia mulai dari posisi ke-30 di Toyota No. 23-nya, satu tempat di belakang Wood Brothers Racing Ford milik Burton.

Daniel Hemric mengemudikan No. 16 untuk Kaulig Racing akhir pekan ini dengan David Ragan di No. 15 untuk Rick Ware Racing. Noah Gragson kembali ke Chevrolet No. 62 untuk Beard Motorsports, mulai dari urutan ke-37.

Ada 150 balapan Piala di Daytona, dan pole sitter hanya pergi ke jalur kemenangan sekali dalam 23 balapan terakhir di sini. Itu terjadi pada tahun 2015 ketika Dale Earnhardt Jr memenangkan Coke Zero 400 bersama Hendrick Motorsports. Larson akan berusaha untuk menduplikasi hasil itu besok malam.

2022 Coke Zero Sugar 400 - starting line-up Pos pembalap Team pabrikan 1 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 2 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 3 Joey Logano Team Penske Ford 4 Daniel Suarez TrackHouse Racing Chevrolet 5 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota 6 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet 7 Kevin Harvick Stewart Haas Racing Ford 8 Chris Buescher RFK Racing Ford 9 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 10 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 11 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet 12 Ross Chastain TrackHouse Racing Chevrolet 13 Martin Truex Jr Joe Gibbs Racing Toyota 14 Austin Cindric Team Penske Ford 15 Cole Custer Stewart Haas Racing Ford 16 Ryan Blaney Team Penske Ford 17 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 18 Justin Haley Kaulig Racing Chevrolet 19 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 20 Ricky Stenhouse Jr JTG Daugherty Racing Chevrolet 21 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 22 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 23 Ty Gibbs 23XI Racing Toyota 24 Brad Keselowski RFK Racing Ford 25 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet 26 Chase Briscoe Stewart Haas Racing Ford 27 Aric Almirola Stewart Haas Racing Ford 28 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet 29 Harrison Burton Wood Brothers Racing Ford 30 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota 31 Corey LaJoie Spire Motorsports Chevrolet 32 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford 33 Cody Ware Rick Ware Racing Ford 34 David Ragan Rick Ware Racing Ford 35 Landon Cassill Spire Motorsports Chevrolet 36 BJ McLeod Live Fast Motorsports Ford 37 Noah Gragson Beard Motorsports Chevrolet

Tidak ada latihan atau kualifikasi, tapi panggung sudah diatur. Satu balapan terakhir untuk menentukan 16 pembalap yang akan berlaga di kejuaraan 2022. Daytona memiliki sejarah menulis beberapa cerita yang luar biasa, dan satu lagi menunggu besok malam. Cakupan untuk Coke Zero Sugar 400 dimulai pukul 19:00 ET di NBC.