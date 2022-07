NASCAR Cup: Elliott Menangi Balapan Kandang di Atlanta

Untuk kedua kalinya akhir pekan ini, seorang penduduk asli Georgia menang di Atlanta. Itu adalah akhir pekan yang sempurna bagi Chase Elliott, yang meraih kemenangan NASCAR Cup ke-16 sepanjang karirnya dengan cara yang mendebarkan.

Pembalap Hendrick Motorsports memulai dari pole setelah kualifikasi diguyur hujan, mendominasi dua stage awal dan memastikan kemenangan pertamanya di kampung halaman.

Elliott bertarung melawan Corey LaJoie di lap penutup balapan, dan memimpin di lap terakhir saat LaJoie mengejar juara Piala 2020. Ketika LaJoie naik ke sisi atas, dia kehilangan kendali atas Chevrolet No. 7-nya dan menabrak tembok, mengeluarkan bendera peringatan dan mengakhiri balapan.

Chase berada jauh di depan Ross Chastain, yang finis kedua lagi di Atlanta, meskipun ia menciptakan beberapa dramanya sendiri. Bagi Chase, yang satu ini sangat spesial.

“Untuk menang di trek rumah Anda adalah masalah yang sangat besar, saya pikir untuk setiap pembalap mobil. Saya telah menyaksikan banyak orang melakukannya selama bertahun-tahun, Jimmie Johnson di California, ”kata Elliott setelah memimpin balapan 96 lap.

“Kami belum benar-benar berlari dengan sangat baik di sini, jadi saya merasa hari ini adalah kesempatan besar bagi kami.”

“Ini jelas rumah bagi saya, rumah bagi banyak penggemar hebat yang membuat banyak keributan hari ini, rumah bagi NAPA di ujung jalan di Atlanta. Tidak bisa lebih bangga dengan tim kami. Mobil apa.

"Saya tidak yakin kita pernah memiliki mobil speedway sebagus itu. Jika ya, saya mungkin telah menghancurkannya di Daytona. Astaga, sudah beberapa minggu. Saya merasa seperti saya memberikan satu minggu lalu di Road America, dan untuk kembali dan menampilkan performa seperti itu, saya sangat bangga akan hal itu.”

quaker state 400 - atlanta - hasil balapan Pos pembalap tim lap 1 Chase Elliott Hendrick Motorsports 260 2 Ross Chastain TrackHouse Racing 260 3 Austin Cindric Team Penske 260 4 Erik Jones Petty GMS Motorsports 260 5 Ryan Blaney Team Penske 260 6 Daniel Suarez TrackHouse Racing 260 7 Justin Haley Kaulig Racing 260 8 Aric Almirola Stewart Haas Racing 260 9 Cole Custer Stewart Haas Racing 260 10 Harrison Burton Wood Brothers Racing 260 11 Martin Truex Jr Joe Gibbs Racing 260 12 Kevin Harvick Stewart Haas Racing 260 13 Kyle Larson Hendrick Motorsports 260 14 Bubba Wallace 23XI Racing 260 15 Michael McDowell Front Row Motorsports 260 16 Chase Briscoe Stewart Haas Racing 260 17 Todd Gilliland Front Row Motorsports 260 18 Brad Keselowski RFK Racing 260 19 Christopher Bell Joe Gibbs Racing 260 20 Kyle Busch Joe Gibbs Racing 260 21 Corey LaJoie Spire Motorsports 260 22 Kurt Busch 23XI Racing 259 23 Cody Ware Rick Ware Racing 259 24 Landon Cassill Kaulig Racing 259 25 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 259 26 Joey Logano Team Penske 252 27 Garrett Smithley Rick Ware Racing 252 28 Ty Dillon Petty GMS Motorsports 174 29 Tyler Reddick Richard Childress Racing 170 30 William Byron Hendrick Motorsports 170 31 Ricky Stenhouse Jr JTG Daugherty Racing 162 32 Alex Bowman Hendrick Motorsports 160 33 Chris Buescher RFK Racing 107 34 Noah Gragson Kaulig Racing 91 35 Austin Dillon Richard Childress Racing 90 36 BJ McLeod Live Fast Motorsports 77

Chastain menyelesaikan balapan di posisi kedua, tetapi harinya sama sekali tidak mulus. Pembalap Trackhouse Racing itu meraih hasil lima besar ketiga berturut-turut, tetapi ia mengeluarkan beberapa mobil dalam prosesnya.

Pertemuan pertamanya datang dengan Martin Truex Jr di Lap 91, memintal MTJ dan menyeret Joey Logano, Kyle Busch, Michael McDowell, Austin Dillon, dan Noah Gragson. Namun, itu bukan satu-satunya momen yang melibatkan The Watermelon Man di balapan.

Dengan 15 lap tersisa, Chastain masuk ke belakang kiri pebalap Joe Gibbs Racing lainnya. Kali ini Denny Hamlin, memutarnya dan mengeluarkan Brad Keselowski juga.

Setelah masalah penting mereka bulan lalu, Chastain pasti akan mendapatkan perhatian penuh dari Hamlin sebelum balapan berikutnya. "Setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda dan seperti yang Anda semua tahu, saya telah mencapai puncak saya," kata Hamlin.

"Saya benci bahwa saya mengambil mobil terbaik di sini dan saya merobeknya beberapa kali, tapi ya, itu luar biasa," kata Chastain. Angkat topi untuk Chevrolet dan Trackhouse karena membawa Jockey Chevrolet yang cepat ini untuk dapat kembali.

"Road dan Pit Crew kami melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk pulih melalui semua perbaikan kerusakan dan kami memiliki tembakan dan saya masuk ke dalam Elliott keluar dari Tikungan 2 datang ke kotak-kotak dan caution keluar."

Austin Cindric tidak pernah menjadi faktor dalam balapan hari ini tetapi entah dari mana ia bisa finis ke-3. Erik Jones menempati urutan ke-4 untuk hasil lima besar keduanya musim ini dan Ryan Blaney melengkapi lima besar, membuat akhir pekan yang solid untuk Tim Penske. Sisa dari sepuluh besar adalah Daniel Suarez, Justin Haley, Aric Almirola, Cole Custer, dan Harrison Burton.

LaJoie menemukan dirinya berada di posisi utama untuk kemenangan pertamanya dalam karir, berjuang di depan pada tahap akhir perlombaan. Kesempatan muncul dengan sendirinya di lap terakhir, tetapi ketika Elliott pergi untuk mempertahankan posisinya, Corey kehabisan trek dan masuk ke dinding luar.

Itu adalah pukulan telak untuk dia dan tim Spire Motorsports, tapi dia bisa tersenyum di penghujung hari.

"Yang paling dekat denganku, pasti," kata LaJoie. "Tapi itu menyenangkan. Sangat menyenangkan untuk mengeluarkan benda itu sekali saja. Saya membuat gerakan saya dan itu tidak berhasil.

"Dia membuat blok yang bagus. Sayangnya, sirene berdering di Dawsonville. Saya berharap itu 7 mobil berada di Victory Lane, tetapi jika kita terus berlari seperti ini lebih konsisten, waktu itu akan tiba."

Memimpin lapangan pada restart terakhir adalah sesuatu yang baru bagi LaJoie, tetapi dia yakin dia bisa belajar darinya ke depan. "Ini pertama kalinya saya memimpin salah satu dari restart ini di trek superspeedway ini dan seberapa banyak Anda harus mundur, menutupi lintasan, itu semua baru bagi saya.

"Ketika saya mendapatkan posisi itu lagi, saya akan menjadi sedikit lebih siap dan kita bisa melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik dan menjadi orang yang melempar block sebagai lawan dari orang yang mencoba membuat langkah di akhir balapan, karena orang itu biasanya memiliki keuntungan. Saya bersenang-senang. Mudah-mudahan kami bisa memiliki 7 mobil di depan lebih sering."

Perlombaan hari ini dipenuhi dengan beberapa tabrakan multi-mobil yang memangkas beberapa pesaing dari 36 mobil. Selain dua kecelakaan yang disebabkan oleh Chastain, Garrett Smithley lepas di etape terakhir dan memicu insiden lain yang membuat juara bertahan William Byron dan juara akhir pekan lalu Tyler Reddick. Bubba Wallace, Brad Keselowski, Ty Dillon, dan Todd Gilliland juga dikumpulkan.

Kyle Larson siap untuk sore yang luar biasa mulai dari Baris 2 tetapi juara seri yang berkuasa jatuh seperti batu di awal balapan. Larson tidak pernah memiliki mobil yang ditangani dengan cukup baik untuk berjalan dengan bagian depan, tetapi masih berhasil memandu Chevrolet No. 5-nya untuk finis di posisi ke-13.

Bubba Wallace mengatasi kecelakaan Lap 191 untuk finis di urutan 14, tetapi rekan setimnya di 23XI Racing Kurt Busch pulang ke posisi 22 setelah dikumpulkan dalam kecelakaan di lap terakhir. Busch telah berlari di depan di awal balapan, tetapi keberuntungan wanita tidak berpihak padanya hari ini. Adik bayi Kyle Busch tidak pernah bisa pulih dari kecelakaan Lap 91, dan finis ke-20 di Toyota-nya.

Christopher Bell adalah pebalap JGR lainnya yang bernasib sial pada hari Minggu, karena keenam pebalap Toyota melakukan kontak selama balapan. Bell bisa dibilang sebagai Camry terbaik di lapangan dan berlari di posisi ke-6 dengan 24 lap tersisa saat dia berputar di Tikungan 4, meskipun dia melakukan penyelamatan yang luar biasa. Sayangnya, peruntungannya berubah dari buruk menjadi lebih buruk di pit stop berikutnya, ketika ban kiri belakang mobilnya terlepas. Pembalap muda itu berakhir dengan finis ke-19 yang mengecewakan.

Meskipun dia tidak mendapatkan pole position di kualifikasi, Elliott menjadi pembalap kedua sejak 1996 yang menang di Atlanta dari pole. Terakhir kali terjadi adalah 2006 ketika Kasey Kahne menang dalam Dodge dengan Ray Evernham. Ada 27 perubahan memimpin di antara 12 pembalap dan 13 hati-hati dalam balapan hari ini.

Perhentian berikutnya pada kalender Piala adalah perjalanan ke Loudon, New Hampshire. Hanya tujuh balapan tersisa di musim reguler dengan babak playoff sudah di depan mata. Liputan untuk balapan hari Minggu di New Hampshire dimulai pukul 15:00 ET di USA Network.