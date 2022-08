NASCAR Cup: Harvick Lanjutkan Momentum di Richmond

Setelah menang di Michigan, Kevin Harvick menunjukkan dirinya sebagai salah satu unggulan menuju babak Play-Off dengan kembali finis pertama di Richmond. Pembalap Stewart Haas Racing itu memimpin dengan 66 lap tersisa dan tidak melihat lagi ke belakang untuk kemenangan NASCAR Cup Series ke-60 nya.

"Mobil-mobil berjalan dengan baik, minggu demi minggu," kata Harvick. “Anda melihat pemahaman yang jauh lebih baik tentang apa yang terjadi dengan bagaimana kami menyesuaikan mobil melalui putaran pertama dan kami dapat membuat mobil kami menangani jauh lebih baik. Saya pikir saat hari mulai gelap, trek balap benar-benar datang ke kami mobil."

“Saya tahu dia (Christopher Bell) akan datang, tetapi saya lupa untuk menggeser bagian depan secara langsung terakhir kali. Saya tidak memperhatikan dan dia semakin dekat dari yang seharusnya. Saya membuat kesalahan di sana beberapa putaran melakukan hal yang sama. Saya tidak bergeser di belakang dan saya bergeser di depan Ada banyak hal yang terjadi, dan membuat beberapa kesalahan, biarkan dia terlalu dekat.

Ini merupakan dua minggu yang luar biasa untuk Harvick, yang sebelumnya terancam tidak lolos ke babak playoff delapan hari lalu dan sekarang menjadi salah satu tim paling berbahaya menuju post-season.

"Kami hanya akan terus melakukan hal-hal yang kami lakukan," lanjut Harvick. “Saya pikir kami hanya harus tetap berpikiran terbuka tentang berbagai hal dan terus maju dan terus memahami mobil, memahami apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik hari ini, memahami apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik di kualifikasi kemarin dan melakukan hal yang sama berulang-ulang. "

Bell berusaha keras di lap penutup, tetapi kehabisan waktu saat dia menabrak mobil No. Pembalap Joe Gibbs Racing mengatasi banyak rintangan dalam balapan untuk tetap mendapatkan finis runner-up. Mereka mendapat hukuman selama pit stop di tengah balapan karena terlalu banyak orang yang melewati tembok, dan Bell melintir tak lama setelah memulai kembali di Tahap 2.

Tetap saja, itu adalah finis runner-up yang bagus yang dikreditkan Bell ke tim. "Sungguh, sangat bangga dengan Adam Stevens dan seluruh 20 grup ini," katanya. "Rheem Camry tidak merasa sangat baik pada awalnya, dan kami memiliki cukup banyak masalah, dan kru pit benar-benar datang di akhir sana dengan beberapa perhentian yang menyala-nyala dan memungkinkan kami untuk sampai di depan Hamlin, yang pada strategi yang sama seperti kita dan naik ke sana dan bersaing."

“Saya tertahan cukup buruk di awal lari oleh beberapa mobil yang lebih lambat dan itu pada akhirnya perbedaan ketika Anda dikalahkan oleh beberapa panjang mobil. Balapan yang sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan ketika Anda memiliki strategi yang berbeda dan Anda memiliki teman-teman. datang dan pergi.

"Saya suka setiap kali balapan tetap hijau dan Anda dapat memainkan kartu Anda sedikit berbeda. Sangat bangga dengan semua orang di 20 kru ini untuk dapat kembali dari bagaimana kami memulai.

Chris Buescher tampil luar biasa dan finis ke-3 hanya untuk finis kedua di lima besar musim ini. Angka-angka itu pasti akan lebih tinggi jika bukan karena serangkaian peristiwa yang berada di luar kendali mereka. Namun, itu adalah hari yang solid bagi tim RFK Racing karena Brad Keselowski juga menjalani hari yang baik, finis di posisi 15 besar.

"Baru saja membakar ban belakang," Buescher mengakui. “Pada akhirnya, itu terserah saya. Lalu lintas yang macet juga tidak membantu kami, tetapi pada akhirnya hanya harus menjaga bagian belakang kami sedikit lebih baik sehingga kami dapat memiliki tembakan yang sedikit lebih baik di sana untuk mengejarnya untuk menang. ."

“Semua orang di Fastenal Mustang kami melakukan pekerjaan yang luar biasa semalam karena kami tidak tahu kami berada di posisi ini kemarin. Saya tidak lolos dengan baik, dan semua orang bekerja keras dan memiliki mobil balap yang fantastis hari ini. dan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik seiring kita melewati musim panas."

Denny Hamlin gagal dalam upayanya untuk menyapu balapan Richmond musim ini, tetapi masih memiliki finis yang bagus di urutan ke-4. Chase Elliott menjalani hari yang sangat tenang tetapi akhirnya mengumpulkan finis lima besar lainnya, mendekatkan dirinya dengan gelar musim reguler.

"Treknya sangat mirip di sana awal dan akhir," kata Elliott. “Saya merasa itu menjadi sedikit lebih cepat. Saya tidak berpikir itu mengemudi lebih baik, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kami, kami maju. Jadi, Richmond biasa.

"Saya pernah ke sini dan memiliki mobil seperti itu di mana Anda tidak mengemudi dengan baik, tetapi Anda bergerak maju. Kemudian Anda akan memiliki hari-hari di mana Anda merasa seperti mobil Anda mengemudi dengan baik dan Anda tidak ke mana-mana atau sebaliknya.

"Tempat ini benar-benar aneh dan treknya telah mendapatkan banyak grip ada di akhir juga. Jelas ada banyak strategi berbeda yang terjadi, dan itu bagus untuk mendapatkan lima besar dari hari yang sulit kemarin. "

Joey Logano memimpin balapan tertinggi 222 lap hari ini dan memenangkan Stage 2, tetapi tidak memiliki ban untuk bertahan di akhir balapan. "Saat matahari terbenam dan trek mendingin, kami kehilangan tikungan di mobil kami," kata Logano. "Kevin dan beberapa lainnya menjadi jauh lebih baik di beberapa balapan terakhir. Saat itu panas dan licin, itu mungkin kekuatan kami dengan Shell Pennzoil Mustang."

Martin Truex Jr tidak mendapatkan kemenangan yang dia butuhkan untuk masuk ke babak playoff, dan benar-benar kalah dari Ryan Blaney, meskipun finis di depannya. Blaney melengkapi sepuluh besar pada hari Minggu, dan sekarang memegang keunggulan 26 poin atas Truex untuk tempat playoff terakhir dengan dua balapan tersisa.

Truex dan tim No. 19 memiliki harapan tinggi untuk balapan hari ini, tetapi mereka tidak pernah bisa memimpin dan bertahan di sana. Mereka memiliki panggilan dekat ketika Ricky Stenhouse Jr masuk ke sisi Truex saat dia mencoba untuk pit.

Mereka akan mencoba lagi minggu depan di trek lain di mana mereka telah kuat. "Kami masih memiliki tim yang hebat dan saya tahu kami bisa memenangkan balapan," kata Truex. "Jika kami bisa lolos ke babak playoff, saya tahu kami bisa melaju jauh. Kami hanya, kami harus meraih kemenangan itu."

Kyle Busch menjalani hari yang penting tetapi akhirnya mencetak sepuluh besar pertamanya dalam lima balapan terakhir.

Ross Chastain mendominasi etape pertama balapan setelah memulai dari barisan depan, tetapi harinya menurun dari sana. Dia mulai meluncur kembali pada tahap 2 restart dan mengeluh masalah ban belakang. Kemudian, dia masuk ke kiri-belakang Camry No. 18 dan mengeluarkan caution. Ross tidak pernah bisa menemukan jalan kembali ke depan, dan akhirnya finis di urutan ke-18.

“Kami terlihat baik-baik saja, dan di tempat yang bagus baru saja muncul di sana dengan cara kami secara metodis melalui lapangan, dan kami mendapat 'Chastained' minggu ini," kata Busch. “Kami memulai kembali di tempat yang layak.

"Tapi kemudian putaran berikutnya saya pikir, adalah Christopher. Itu memungkinkan orang-orang di sekitar kami bahwa kami berlomba dengan beberapa orang tim kami untuk mendapatkan ban dan kemudian mereka memiliki 10 lap yang lebih segar. menggunakan ban sepanjang hari. Jadi itu merugikan kami jika kami menggunakan strategi itu, kami akan kehabisan ban, tetapi kami juga mungkin akan berada di lima besar. Jadi hanya sisi strategi yang salah di sana."

Ty Gibbs juga mendapati dirinya bertarung melawan Kyle di Etape 2, dan kedua pebalap Toyota itu bertukar "dorongan" bumper saat mereka memperebutkan posisi di trek. Meski pembalap muda itu mampu menang dalam pertarungan itu, hari-harinya berakhir di Lap 183 ketika masalah mesin memaksa mesin Racing No. 45 23XI itu masuk pit road.

2022 FEDERATED AUTO PARTS 400 - hasil balapan lengkap POS pembalap tim pabrikan 1 Kevin Harvick Stewart Haas Racing Ford 2 Christopher Bell Joe Gibbs Racing Toyota 3 Chris Buescher RFK Racing Ford 4 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 5 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 6 Joey Logano Team Penske Ford 7 Martin Truex Jr Joe Gibbs Racing Toyota 8 Aric Almirola Stewart Haas Racing Ford 9 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 10 Ryan Blaney Team Penske Ford 11 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 12 Austin Cindric Team Penske Ford 13 Bubba Wallace 23XI Racing Toyota 14 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 15 Brad Keselowski RFK Racing Ford 16 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 17 Ty Dillon Petty GMS Motorsports Chevrolet 18 Ross Chastain TrackHouse Racing Chevrolet 19 Daniel Suarez TrackHouse Racing Chevrolet 20 Alex Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet 21 JJ Yeley Rick Ware Racing Ford 22 Ricky Stenhouse Jr JTG Daugherty Racing Chevrolet 23 Chase Briscoe Stewart Haas Racing Ford 24 Noah Gragson Kaulig Racing Chevrolet 25 Harrison Burton Wood Brothers Racing Ford 26 Cole Custer Stewart Haas Racing Ford 27 Todd Gilliland Front Row Motorsports Ford 28 Corey LaJoie Spire Motorsports Chevrolet 29 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford 30 Landon Cassill Spire Motorsports Chevrolet 31 Tyler Reddick Richard Childress Racing Chevrolet 32 JJ Yeley Rick Ware Racing Ford 33 BJ McLeod Live Fast Motorsports Ford 34 Cody Ware Rick Ware Racing Ford 35 Erik Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet 36 Ty Gibbs 23XI Racing Toyota

Tekanan sekarang meningkat saat perlombaan untuk babak playoff mencapai tahap kacau. Dua balapan tersisa di musim reguler, dengan jalur jalan raya di Watkins Glen berikutnya, menjelang perjalanan ke Daytona. Liputan untuk Go Bowling hari Minggu di The Glen dimulai pada 3:00 ET di USA Network.